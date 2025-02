La ex cantante de Agapornis apuntó con todo contra la China Suárez acusándola de no cuidar a sus mascotas. "Todos hablan de quién le metió los cuernos a quién, quién fue primero, que hace cuánto que están, que hace cuánto que no están, pero a mí solo me preocupa una cosa...", comenzó en su video de tik-tok.

mel china suarez perros.avif ¡Escándalo! Acusan a la China Suárez de abandonar a sus perros adoptados: "¿Dónde están?"

“La cantidad de perros y gatos que se ha comprado esta gente a lo largo de los años, Wanda, Mauro, la China que tiene un montón de perros, que a mí me adoptó dos y nunca más supe dónde están... ¿Qué hacen con todos esos animales? ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? ¿Alguien sabe la respuesta? Porque viven viajando de acá para allá?", siguió preocupada.