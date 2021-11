"¡Es una atrevida, desubicada!", la China Suárez liquidó a Paula Chaves

paula chaves china suarez.jpg

“La semana pasada, La China hizo una producción de fotos donde habló mucho. Se ve que no se da cuenta, no mide que hay productores cerca escuchando, y se pasa”, arrancó Latorre, y señaló: “Eugenia criticó mucho. Dijo que Paula era una atrevida, mala persona y que no entendía por qué se había metido”, comenzó diciendo Yanina en LAM.

“Para mi Paula estuvo fantástica, pero La China cuestionó que se metió donde nadie la llamaba y que no tenía por qué tomar partido por Zaira”, recalcó Latorre, que fue interrumpida por Ángel De Brito: “Con Vero Lozano estuvo bien, negoció qué temas tocar y qué temas no en la entrevista, y dejó en claro de qué lado estaba”. "Oficialmente se terminó la amistad entre las dos", sumó el conductor.

Sobre su propia situación con Paula Chaves, Yanina agregó: “Jamás criticó a La China. Es más, a mí me clavó el visto.No quiere hablar. Tiene derecho a tomar partido, pero Eugenia dice que es una desubicada y que no la va a perdonar nunca”.

Días antes, Paula Chaves visitó Cortá por Lozano y habló del escándalo de la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi.

Paula Chavez dio una tibia respuesta sobre el escándalo Wanda y La China y las angelitas la atacaron

Vero Lozano le consultó sobre las últimas versiones que además de Wanda, Mauro, y la China Suárez, involucraron al esposo de Zaira Nara en el supuesto encuentro secreto entre el futbolista y la actriz

“Horrible, pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar ni hablar, ni nada", dijo Paula Chaves algo incómoda.

Luego, Vero Lozano le consultó si ella es más amiga de Zaira o de China Suárez y Paula contó por qué Nara es más cercana que la actriz: “Zaira es la Madrina de mi hija y yo la amo”.

“Y de la China buena onda pero no eras tan amiga, era otra relación”, continuó indagando mientras Paula Chaves solo respondió asintiendo.

“¿Zaira está bien? Porque habían dicho que se había peleados con su marido”, le consultó Vero Lozano a la invitada, quien aseguró: “Zaira está muy bien, está bárbara”.