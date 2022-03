"¡Es una argentina con ropa prestada!", destrozan el look de Antonella Rocuzzo

antonella louis.webp

“¿No te gusta cómo se lookea?”, le preguntó entonces Marcela Tauro.

“Yo tengo una mirada muy aguda, crítica y severa con todas estas personas porque corren con una gran ventaja ya que se lo pueden regalar, prestar y comprar”, explicó el fashionista haciendo referencia al vínculo que tiene Rocuzzo con las grandes marcas internacionales.

Te puede interesar: "Cuando tus amigas tienen ojazos y vos un buen ...", Ángela Leiva salió, mostró lo que tiene y arrasó

¿Antonella Rocuzzo mal asesorada en sus looks?

Sin pelos en la lengua, Fabián Medina Flores que el miércoles por la noche lanzó su segundo libro de moda, aseguró que la mujer de Lionel Messi debería realizar un cambio en su estilo y en su peinado.

"Ojalá le corten el pelo y le hagan un montón de cosas”, dijo.

Además, comparó a Antonella Rocuzzo con Wanda Nara y fue letal.

Wanda Nara vs Antonella Rocuzzo

Como no podía ser de otra manera, Fabián Medina Flores comparó el estilo de Wanda Nara y Antonella Rocuzzo y no dudó en darle el visto bueno a las elecciones de la hermana de Zaira Nara para el desfile de Vouitton en París.

"Cuando tuvo competencia y sabe que la captan cuando está en una primera fila por ejemplo, por ese privilegio de estar ahí, es cuando se da cuenta que tiene que lucirse. Ahí se enfrentó con la mujer de Messi por ejemplo, una vez, Wanda fue vestida toda de negro y estaba impecable", describió.

"La mujer de Messi, que fue vestida invitada por Vuitton, embajadora, le mandaron el outfit completo y a Wanda no", recordó Flor de la Ve.

Sin rodeos, Fabián Medina Flores sentenció: "Ese día salió ganando Wanda. Entre las dos, claramente, ese partido lo ganó Wanda".

"Uno tiene que ser orgánico, es decir que tienen que vivir lo que lleva puesto; lo que yo digo es que si me puse esto y salí vestido así, lo defiendo. Wanda es muy overdress y la otra no, pero tal vez no sabe o no le gusta”, cerró.