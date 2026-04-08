"Encamado", la foto de Mauro Icardi y la China Suárez que estalló las críticas

mauro icardi china encamado Escándalo por la foto de Mauro Icardi y la China Suárez en la cama.

Además, Mauro Icardi acompañó su álbum con un furioso descargo. "El silencio los dejó en evidencia, porque cuando se apaga el ruido quedan expuestos los que vivían de él”, escribió.“Sin alimento los parásitos desaparecen solos. Queda claro que no era periodismo, era dependencia. Que van a inventar mañana me pregunto, los leo atentamente”, cerró generando la indignación de varios periodistas y followers.

¿Mauro Icardi y la China Suárez se quedan en Turquía?

Desde Turquía, un periodista muy cercano al Galatasaray desmintió las versiones y aseguró que Mauro Icardi se quedaría en Estambul. "Hay noticias absurdas. Dicen que Mauro Icardi se va, que se despide de Galatasaray, pero no es el caso. Le quiero informar a los fans de Icardi que a él le encanta vivir en Turquía y jugar en el Galatasaray. Solo hay una cosa que le pasa y es que se entristece cuando no marca goles".

"Una generación de niños de 7 u 8 años creció con él en el Galatasaray. Los hinchas lo adoran. Hay un gran vínculo entre el club y él. Hace unos días Mauro fue al lanzamiento del patrocinador oficial de nuestro Galatasaray", siguió el periodista sobre el amor del público por Icardi.

china suarez mauro icardi festejo turquia.jpg Qué pasará con la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía.

Además, dio detalles del vínculo con las autoridades del club. "Hay apoyo en las redes sociales para él. Creen en él. Su mirada es la de un capitán guerrero y con determinación. Recientemente, el directivo del Galatasaray anunció que negociarán con Mauro Icardi al final de la temporada y afirmó que permanecerá con ellos si Mauro desea continuar".