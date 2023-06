En vestido mega corto, ajustado y con recortes, Lali llegó a la tapa de la revistas españolas

►TE PUEDE INTERESAR: En colaless de otro level, Brenda Asnicar dinamitó las playas de Miami

Súper sexy y chic, en la tapa se puede ver a Lali luciendo un mini vestido color blanco y plateadom con recortes en el pecho, collar de colores, anteojos de sol tornasolados y uñas XL al tono.

lali cosmopòlitan.jpg

"El termómetro no para de subir y las ganas de playa van en aumento, así que recibamos con un caluroso aplauso el Summer Issue y su protagonista: ¡la cantante @lali!", anuncia la revista. Atravesando su mejor momento profesional, con un álbum recién lanzado y una gira internacional que pasará por España este verano, nos ha confesado que cada día elige ‘‘disfrutar de la vida’’. También que se encuentra ‘‘en ese transito de aceptar cosas de mi que no me gustan‘‘, aunque de seguir contando historias", sigue el pequeño anticipo de la entrevista de Lali.

Lali posó sexy frente al espejo y arrasó

Lali Espósito se mostró más sexy y atrevida que nunca con una catarata de selfies mostrando su belleza como nunca antes.

LALI PRIMER PLANO 1.jpg "¡Pará un poco Mariana!": con primer plano asesino Lali Espósito va por el récord de likes.

Con primer planos demenciales de su rostro, Lali lució su make up con cejas perfiladas, ojos rasgados y ponytail súper alta como peinado recibiendo más de 300 mil likes en pocos minutos.

"HOLU", escribió Lali junto al álbum que no solo recibió la aprobación de sus seguidores sino que fue comentado por famosas como Flor Jazmín Peña, Celeste Cid, Cande Ruggeri entre otras tops que la llenaron de elogios.

LALI PRIMER PLANO 2.jpg

Lali Espósito en animal print y látex

El miércoles por la noche, Lali Espósito dijo presente en el evento organizado por Fito Páez y arrasó llevando la tendencia del traje sastre a su nivel más salvaje con un look animal print imposible de ignorar.

lali traje leopardo 2.jpg

Ahora, Lali anticipó el fin de semana y festejó la llegada del viernes con una serie de fotos luciendo uno de sus atuendos más infernales. Fanática del látex, la morocha eligió unos pantalones rojos ajustados demenciales.

lali latex 1.jpg

Súper sexy y atrevida, Lali combinó sus pantalones con crop top a tono dejando toda su espalda al descubierto. Subiendo la temperatura, los mostró con un primer plano a su cola y causó un terremoto de reacciones. "Hoy es viernes", escribió picantísima.

lali latex 2.jpg Pantalón de látex fajado y primer plano de espaldas, Lali Espósito aniquiló la cordura.

Lali Espósito mostró su underboob

Lali rompió la térmica y paralizó Instagram con una imagen que dejó impactado a más de un seguidor. Tras causar sensación con fotos de su paso por el caribe mexicano, la cantante se mostró al rojo vivo.

En plena preparación de sus próximos conciertos en México, Lali Espósito subió una storie a su cuenta de Instagram con su underboob completamente al descubierto. Súper arriesgada la top se sacó fotos en pantalón de pijama y musculosa cortísima.

lali esposito underboob 1.jpg ¡Bestial! Se viraliza foto de Lali Espósito sin brassier y queda poco a la imaginación.

Sin brassier ni bralette, Lali se la jugó con un escote infernal y como suele suceder con cada una de sus publicaciones la postal se volvió viral en pocos minutos causando toda una revolución en las redes.

Días antes, la diva pop se sumó al furor de denim luciendo un corset de jean súper ajustado con escotazo marcando su mini cintura a la perfección. Lo combinó con pantalón de denim al tono y provocó un terremoto de likes y comentarios.

lali corset 1.jpg

Lali posó en hilo dental desde las playas mexicanas

Lali viajó para promocionar su próxima presentación en septiembre y desde allí ha compartido algunas postales de sus sesiones de fotos, recorridas y paseos.

Hace algunos días, Lali Espósito dio un pequeño anticipo con una storie donde se mostró paseando en yate y luciendo una micro-bikini negra súper sexy. Posando sobre la cubierta, la morocha combinó su bikini con un pantalón estampado ideal para el verano.

lali esposito hilo dental 1.jpg

Ahora, Lali publicó un álbum completo de sus mini vacaciones en el caribe mexicano y si bien hubo varias imágenes de sus días de playa y relax, fue una desde el yate la que provocó que estallara el termómetro.

Súper sexy, la morocha presumió su lomazo impactante tomando sol de espaldas con un hilo dental diminuto y hasta figuras como Romina Malaspina, Nico Vázqquez, Georgina Barbarrosa, y Gastón Dalmaou dejaron sus elogios y likes.

lali esposito hilo dental 2.jpg Lali Espósito tomó sol en hilo dental y la foto de espaldas es bestial.

El look de Lali que arrasó México

Lali caminó por las calles del DF y se la jugó con un outfit de lo más atrevido. Súper sexy, la artista llevó un remerón negro al ras y lo combinó con botas de charol ultra altas y mini bag como accesorio infaltable.

lali remerita al ras 2.jpg Lali Espósito paseó en remerita al ras y dinamitó México.

"Viva México", escribió Lali junto al álbum que enloqueció a mexicanos, argentinos y followers de todo el mundo por igual logrando más de 600 mil likes en pocas horas y catarata de elogios y halagos a su outfit.

