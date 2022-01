¡En micro-bikini a los 75! La foto de Moriaa Casán en la pileta que arrasó con todo

La diva compartió una postal desde adentro de una pileta y rodeada de rollos de papel higiénico.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCYNhX9tr-z1%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABABIjP0UQIlPrLq8PJxda5jYjAXJY2yLV5uXvuUSLq4wRpvZAVbNuZCKiPo7ZB6JWC4bDdQZB7j6vRFxm00WQGqzbsCWhzvzoW1eXLmTSlLoCvrf9aNi8ZAaYK8mivepjx9ontchADZCnhpT5FkYQupZBGG4B7uOnkoZA7c0MlfoZCZAaiqZApcBbUMZD View this post on Instagram A post shared by Moria Casán (@moria_laone)

Si bien se trato de una promoción de un producto, lo cierto es que fue su figura la que se robó la atención de los fans que no pararon de elogiarla.

Moria Casán sin peluca

Semanas antes, Moria Casán terminó con uno de los mitos más grandes sobre su pelo y mostró su cabellera real.

Desde hace años, Moria Casán suele asistir a eventos y compromisos usando pelucas de lo más variadas lo que generó rumores sobre su supuesta calvicie.

Ahora, Moria Casán ha tirado por tierra esas versiones al compartir un video desde la peluquería donde se la ve con pelo y sin peluca y extensiones.

Siempre directa y sin vueltas, Moria Casán le mandó un mensaje a sus detractores.

moria pelada.jpg

"Hola, gente, ¿cómo va? Acá estamos con Majo, para mis extensiones. Como ven, este es mi pelo. No hay ni una sola extensión, acabamos de sacar todas”, anunció la mamá de Sofía Gala desde sus historias de Instagram.

“Este es mi pelo y ahora vamos a poner las extensiones tipo outfit", comienza diciendo Moria.

"Como verán, no soy pelada. Igual, no me importa lo que piensen. Pero para mostrar un antes y un después. Y que no la careteo, bolas", cerró picantísima.

Moria a cara lavada

Lejos de los looks súper producidos y glamorosos que suele lucir cuando aparece ante las cámaras, Moria mostró su faceta más natural con una inesperada imagen lavando los platos desde su casa.

Sin nada de maquillaje y con un atuendo muy casual, la One demostró que a diferencia de otras famosas, no tiene miedo de posar sin nada de retoques o photoshop.