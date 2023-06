En bañador fluor, Christina Aguilera dejó a todos con la boca abierta

►TE PUEDE INTERESAR: Infidelidades y violencia en la separación de Cristina Aguilera

El posteo de Christina Aguilera está a punto de llegar al millón de likes, y tiene casi 2 mil comentarios donde sus fanáticos le aseguran que está bellísima.

Christina Aguilera.jpg

Christina Aguilera habló sobre su intidad: ¿qué dijo?

La cantante brindó una reciente entrevista al podcast "Call Her Daddy" y allí reveló cuáles han sido los lugares más salvajes en los que mantuvo relaciones sexuales.

Al momento de hablar de sus tres posiciones sexuales principales, Aguilera, de 42 años, quien no tiene miedo de entrar en detalles respondió que“depende del estado de ánimo”.

“A veces es agradable temprano en la mañana de lado y por detrás, hay cucharita involucrada”, dijo, y agregó que también disfruta del “estilo perrito en la ducha”, reveló la cantante Christina Aguilera.

Incluso Aguilera aseguró que ella y su pareja, Matthew Rutler, no tienen miedo a probar cosas nuevas y a "usar la imaginación".

Christina Aguilera 2.jpg

“Incluso está la caja de resonancia del estudio. Me he inclinado sobre ella un par de veces. Es divertido”, dijo la cantautora. “Un avión puede ser divertido, definitivamente hemos escondido algunas cosas debajo de la manta. No puedo creer que no nos hayan descubierto tantas veces en tantas situaciones”, continuó Aguilera.

“(Espero) inspirar a otras mujeres para que se sientan cómodas hablando de sus experiencias y siendo dueñas de su cuerpo y su sexualidad y lo que eso significa para ellas, porque cada mujer es diferente”, finalizó la cantante.