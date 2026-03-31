Emilia Mernes retomó su vida social luego de que Tini Stoessel, María Becerra, Antonla Roccuzzo, Valentina Cervantes y demás famosas la dejaran de seguir en Instagram provocando un unfollow masivo impactante.
Emilia Mernes y Duki de fiesta tras el unfollow masivo: ¿adónde fueron?
Explosión en las redes sociales por la primera aparición pública de Emilia Mernes y Duki en medio de todo el escándalo. Los detalles
Tras un primer posteo en su cuenta de Instagram donde habló de lo sucedido y pidió ponerle fin a los rumores sobre su distaciamiento de otras artistas así como también de supuestas chats con un jugador de la Selección, Emilia Mernes revolucionó Miami.
En compañía de su novio Duki, Emilia Mernes dijo presente en el Ulta Festival para apoyar a Bizarrap, íntimo amigo de la pareja, que tocó junto a Daddy Yankee, Skrylex, entre otros.
Si bien Emilia Mernes no compartió stories y postales en sus redes sociales, se viralizó una imagen de la pareja saliendo del estadio donde se la vio luciendo un look imposible de pasar desapercibido.
Qué pasó entre Emilia Mernes y Duki
En los últimos días corrieron fuertes versiones de la existencia de chats entre Emilia Mernes y un jugador de la Selección que estaría casado.
Estos rumores no le habrían caído nada bien al Duki, novio de Emilia Mernes, que estaría de lo más celoso y afectado según explicó Juan Etchegoyen.
"Me ha llegado información privilegiada en las últimas horas y sobre todo hoy temprano que me da cuenta de una situación que se vivió entre la pareja en estas últimas horas. No hablo de separación, lo digo antes por las dudas pero sí un cortocircuito”, explicó Etchegoyen.
“A mí me dicen que a Duki se le vino el mundo abajo cuando se enteró de esta información que dio Ángel de Brito que Emilia le habría escrito a un jugador de la selección casado”, sostuvo. "A mí lo que me contaron es que Duki estaba muy afectado y le habría pedido explicaciones a Emilia Mernes pero ella se lo negó y le dijo que jamás lo engañaría”, agregó.