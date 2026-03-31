Emilia Mernes y Duki de fiesta tras el unfollow masivo: ¿adónde fueron?

emilia duki ulta miami Emilia Merns y Duki dijeron presente en el festival Ulta de Miami.

Si bien Emilia Mernes no compartió stories y postales en sus redes sociales, se viralizó una imagen de la pareja saliendo del estadio donde se la vio luciendo un look imposible de pasar desapercibido.

Qué pasó entre Emilia Mernes y Duki

En los últimos días corrieron fuertes versiones de la existencia de chats entre Emilia Mernes y un jugador de la Selección que estaría casado.

Estos rumores no le habrían caído nada bien al Duki, novio de Emilia Mernes, que estaría de lo más celoso y afectado según explicó Juan Etchegoyen.

"Me ha llegado información privilegiada en las últimas horas y sobre todo hoy temprano que me da cuenta de una situación que se vivió entre la pareja en estas últimas horas. No hablo de separación, lo digo antes por las dudas pero sí un cortocircuito”, explicó Etchegoyen.

emilia duki japon ¿Duki y Emilia Mernes en crisis?.

“A mí me dicen que a Duki se le vino el mundo abajo cuando se enteró de esta información que dio Ángel de Brito que Emilia le habría escrito a un jugador de la selección casado”, sostuvo. "A mí lo que me contaron es que Duki estaba muy afectado y le habría pedido explicaciones a Emilia Mernes pero ella se lo negó y le dijo que jamás lo engañaría”, agregó.