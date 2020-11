emilia claudeville desnudo 2.jpg Emilia Claudeville desafió a Instagram con su torso desnudo

Lejos de la tele, Emilia aprovechó el confinamiento para seguir sus clases de yoga, de danza y de actuación.

La artista de 31 años comenzó el año en WATT como bailarina pero la pandemia alteró sus planes y muchos proyectos se frenaron.

emilia claudeville desnudo.jpg

emilia claudeville desnudo 1.jpg

"Pettinato me chupaba el cuello"

En una de sus apariciones más fuertes, Emilia Claudeville se sumó a Karina Mazzocco en las denuncias de acoso contra Roberto Pettinato, con quien ambas trabajaron en diferentes oportunidades.

"Estuve todo un año encerrándome con llave en mi camarín, que estaba en frente al de él. Yo me terminaba de producir ahí y empecé a cerrarme con llave. Después ya llegaba lista para evitar situaciones incomodas para mí", contaba hace dos años la sanjuanina.

"Sufrí acoso y violencia por parte de Roberto Pettinato. Él lo hacía a modo de chiste, me tocaba, me chupaba el cuello, me hacía mierda la dignidad. Me humillaba. Él no la ocultaba, y era mucho más peligroso", dijo en su momento.