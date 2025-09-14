El video de Wanda Nara al natural y sin maquillaje que causó enorme revuelo

Además, Wanda Nara despertó fuertes rumores de embarazo. La rubia subió una imagen para presumir la vista al mar que tiene su casa en Punta del Este y entre los objetos de su mesa dejó ver una caja de test de embarazo.

Fue Juariu la primera en notar su publicación. "Eso que está marcando ahí, que es una caja bordó, ¡es un test de embarazo! Se ve al pasar", dijo en Cortá por Lozano al analizar la imagen. Minutos despúes Wanda Nara eliminó la postal de su cuenta de Instagram.

wanda nara embarazo foto Wanda Nara generó rumores de embarazo con su foto desde Uruguay.

La luna de miel de Wanda Nara y Martín Migueles

Fue Yanina Latorre quien reveló la primicia en SQP. “En este momento Wanda y Migueles se fueron de viaje juntos, con Zaira y una amiga. Están yendo a Punta del Este en primera clase” de una conocida compañía de ferrys, dijo sobre la mini luna de miel de Wanda Nara y el socio de Elías Piccirillo.

wanda martin migueles punta del este Wanda Nara y su nuevo novio Martín Migueles viajaron a Punta del Este.

"Yo creo que ellos están por blanquear o lo está haciendo porque ya no lo maneja”, agregó Yanina mientras mostraba imágenes de la pareja en un free shop. "Son estos que vivían en la marginalidad, y de un día para el otro aparecen vestidos de Moncler”, agregó sobre el look de Migueles.

Wanda Nara se mostró con Martín Migueles en el show de Lali

Acompañada por sus hijas Isabella y Francesca y su mamá Nora Colossimo, Wanda Nara asistió al estadio y se robó toda la atención por su compañía masculina.

Es que además de su familia, Wanda Nara fue al recital con Martín Migueles, el socio y mejor amigo de Elías Piccirillo, con quien se la vinculó sentimentalmente.

wanda nara socio piccirillo lali Las fotos de Wanda Nara con el socio de Elías Piccirillo.

Según revelaron en SQP, Wanda Nara estaría saliendo con Migueles desde hace varias semanas. Además, se los vió juntos en el cumpleaños de Zaira Nara y hasta en el partido de Argentina.