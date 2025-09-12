Wanda Nara mostró cómo quedó su cuarto tras su noche de luna de miel en Punta del Este

WANDA NARA CAMA PUNTA DEL ESTE Wanda Nara mostró cómo quedó su cama en su mini luna de miel con Migueles.

Wanda Nara dejó a la vista su cama con sábanas y almohadas revueltas y, para no dejar dudas, acompañó el explícito video con un mensaje. "Amo mi vida", escribió.

Wanda Nara nominada a los Martín Fierro

Tras un fin de semana de lo más movido y lleno de evento donde se robó toda la atención, Wanda Nara volvió a ser noticia por un explosivo reconocimiento.

En Telefé, Luis Ventura y Verónica Lozano revelaron las nominaciones a los Premios Martín Fierro 2025 y Wanda Nara sorprendió al recibir dos nominaciones.

Por su trabajo en Bake Off, Wanda Nara fue nominada en la categoría Labor Conducción Femenina junto a divas como Susana Giménez, Mariana Fabbiani, Verónica Lozano, Juana Viale y Pamela David.

wanda nara martin fierro 2025 Wanda Nara nominada a Mejor Conducción Femenina.

Además, Bake Off Famosos donde Wanda Nara debutó como conductora fue nominado en la categoría Mejor Big Show compitiendo con Noche Perfecta y Noche al Dente.

En su nueva Lamborghini, Wanda Nara fue a un curso de ludopatía y le dijeron de todo

Mientras siguen las repercusiones por sus declaraciones en la entrevista que le dió a Grego Rosello, Wanda Nara cumplió con su deber pero fue de lo más criticada.

Wanda Nara asistió al curso de ludopatía ordenado por la Justicia por haber promocionado sitios de apuestas ilegales y se robó todas las miradas al llegar a bordo de su flamante Lamborghini.

Como siempre, Wanda Nara generó polémica luego de ingresar su Lamborghini al estacionamiento privado mientras que otros famosos entraron caminando y sin llamar la atención.

wanda nara charla ludopatia Polémica con Wanda Nara en el ingreso a su charla de ludopatía.

En Puro Show mostraron las imágenes y cuestionar a Wanda Nara por su actitud. “¡Qué cholulos esos que están ahí! ¿Por qué le abren el garage? Que entre por la vereda como cualquier ciudadano... van ahí porque cometieron una macana, que enfrenten a las cámaras y que pidan perdón", dijo Pampito furioso por el trato especial que recibió la rubia.