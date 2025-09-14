Ángel de Brito trató a Gimena Accardi de mentirosa y filtró más detalles de su amante

"Quiero dejar claro que el random nunca existió. Ah, ¿tenemos nota con Cande Vetrano? ¿Por qué lo vincularon con esto?”, siguió Ángel picante haciendo referencia a los rumores que vincularon a Gimena Accardi con Andrés Gil.

¿Gimena Accardi en su peor momento?

Gimena Accardi abló con las cámaras de LAM luego de sus declaraciones en OLGA y su divorcio de Nico Vázquez tras 18 años de relación.

En SQP analizaron la entrevista de Gimena Accardi y hablaron del difícil momento que estaría atravesando la actriz que días antes tuvo la última función de su obra teatral.

“Ella debe estar un poco más caída. Aparte, verdad que la están hateando mucho y a ella le pesa ese ida y vuelta de la gente que le pega porque son dos chicos que no están acostumbrados a los escándalos”, dijo Yanina Latorre.

gimena accardi lam La terible situación de Gimena Accardi tras confesar su infidelidad.

Además, días atrás Nico Vázquez se mostró con Messi lo que generó comparaciones con el estado de ánimo de Gimena Accardi. "Fuera de esto de Messi de la obra, lo veo mucho más entero y repuesto que hace diez días. Viste que estuvo muy deprimido, muy demacrado. Hoy yo lo veo que está más entero, por ahí al firmar el divorcio se liberó y soltó. Debe ser muy duro”, cerró Yanina.

Qué dijo Gimena Accardi de Cande Vetrano

Gimena Accardi habló de su prsente y por primera vez se refirió a su relación con Cande Vetrano, mujer de Andrés Gil.

“¿Cómo está hoy tu relación con Cande Vetrano, después de que se hablara de un distanciamiento?”, le preguntaron. “Les mando un beso enorme. Sí, está todo bárbaro”, dijo sin dar más detalles.

Además, Gimena Accardi explicó cómo está su relación con Nico Vázquez luego de haber revelado públicamente que lo engañó. “Sabía que iba a ser fuerte, pero era importante aclararlo. Lo importante es que con Nico nos amamos y estamos bien”.