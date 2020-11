El motivo por el que Jimena Barón se alejó de las redes sociales

Paula Varela, panelista del ciclo que conduce Jorge Rial, indicó que la desaparición de la escena pública de Barón se debe al fracaso amoroso que sufrió en el intento de reconciliación con Daniel Osvaldo.

Claro, cuando comenzó el periodo de aislamiento obligatorio, Jimena se mudó con su hijo Momo a la casa de su ex pareja y padre del niño.

"Ella quería vivir algo diferente y ahí es donde ella lleva a su hijo a la casa del padre. Y el padre le dice 'quedate unos días'. Entonces, se queda en la casa de Osvaldo. Mate va, mateviene, empezamos a darnos cuenta de que habían iniciado un toco y me voy, una relación, un algo...", detalló Varela.

"En un momento estaban como los perros cuando se abotonan. No había manera de separarlos. Estaban endiablados...", sumó Rodrigo Lussich.

"Ella estaba tranquila, contenta, feliz. Ella le decía a él 'soy la cobra que te cocina ñoquis'. Entonces, empezaron las críticas contra Jimena en las redes: '¿Como volvés con él si lo denunciaste por esto, por lo otro?'. 'Dijiste que no pagaba el colegio del nene, le escribiste La Cobra'. Ella se bancó todo eso porque estaba enganchada con él...", sumó la periodista.

Según Varela, el motivo por el que Barón terminó su reconciliación con el padre de su hijo y luego abandonó las redes sociales fue el siguiente: "Un día, ella encuentra en el celular de Daniel Osvaldo chats con otras mujeres. Y ahí fue que ella se puso muy caiducha (sic). Se puso muy triste en serio. No les contestaba el teléfono ni a las amigas...".

"Tuvieron una discusión siguió la panelista-. Él le dijo 'bueno, yo no te prometí nada'. Ella le dijo 'sos el padre de mi hijo, vengo, me la juego mediáticamente, me están matando porque vuelvo con vos y me hacés esto...'. Y ahí viene el bache de Jimena Barón fuera de las redes sociales. Lo que me dice la gente que la conoce, las amigas que le escribían y a las que ella no le contestaba, muchas incluso amigas famosas, es que Jimena sintió vergüenza, ésa es la reacción más honesta y más humana... Se sintió contradictoria".