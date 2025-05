El letal plan de Wanda Nara para alejar a sus hijas de la China Suárez y Mauro Icardi.

“Me dicen las abogadas que Mauro ama a sus hijas y por eso no se va de la Argentina y se queda tratando de verlas”, agregó sobre la permanencia de Mauro Icardi en la Argentina.

El desgarrador comentario de Mauro Icardi sobre los hijos de Wanda Nara y Maxi López

Además de dar detalles de lo sucedido el sábado por la tarde en "la casa de los sueños", Wanda Nara reveló la desgarradora actitud de Mauro Icardi con los hijos que tuvo con Maxi López.

"Mis tres hijos varones pasaron más años con Mauro que las nenas. Pasaron 12 años de su infancia. En un nene que tiene 13, Benedicto, es el papá Mauro. ¿Vos te pensás que alguna vez pidió verlos? El nene cuenta que Mauro le pegaba y lo maltrababa pero lo extraña porque es un buen hombre. Los nenes lo quieren ver", arrancó Wanda Nara.

wanda nara mauro icardi hijos maxi lopez.avif

"Al margen del maltrato, están criados por él. Para ellos es el papá. Nunca preguntó por ellos. Jamás. No tengo un solo mensaje, que nosotros nos escribíamos mucho al principio, apenas nos separamos, preguntándome por los nenes. Fue como "Jodete ahora te voy a lastimar también por los nenes. Para mi, los tres varones son tuyos y están muertos". Así" dijo Wanda sobre el letal comentario de Mauro Icardi sobre sus hijastros.

Se filtró la pericia psicológica de Wanda Nara: los resultados

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi cuestionando su salud mental y hablando de sus pericias psicológicas que, llegaron a manos de Yanina Latorre.

La conductora reveló el contenido de las pericias psicológicas de Wanda Nara y Mauro Icardi. Wanda fue evaluada en dos encuentros presenciales donde confirmó que la crisis con Icardi comenzó en el 2021 cuando la engañó con la China Suárez. “Yo me quise separar muchas veces y él no me dejaba”, dijo Wanda a los especialistas además de denunciar amenazas y celos por parte de Icardi.

Según las conclusiones del informa Wanda Nara se mostró muy colaborativa pero destacaron que “manifestó un alto nivel de angustia” y observaron en ella “una limitación para valorar el impacto que el conflicto judicial con su expareja y la mediatización del mismo genera en la subjetividad de sus hijas”.