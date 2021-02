El infierno que vivió Mar Tarres: violencia, engaño y estafa

"Hoy quiero contar el infierno que vivi con esta persona. ¿Por qué lo cuento? Porque los abogados me dijeron que la justicia no puede hacer nada y asi él sigue por la vida cagando gente. Es mi ex pareja. Le presté muchisima plata en dólares que me prometio que en el lapso de un ano me iba a ir devolviendo en cuotas todos los meses. Y como la mas estupida le crei, ya paso un ano y medio y jamas me devolvio nada", contó Mar.

Según entiende, él solo la enamoró por interés y ella cayó en su trampa. "Ni siquiera contesta el telefono", relata.

"Viví un infierno al lado de un tipo que solo estaba conmigo por interes. Que se aprovecho del amor que tenia por el para sacarme todo lo que podia. Pero esa es mi forma de ser, soy asi la gente que me conoce sabe que tengo un corazon enorme y que siempre doy todo lo que tengo sin medirme, porque entiendo que la vida se trata de dar y no solo de recibir", agrega en un extenso texto que publicó junto al perfil de Instagram del acusado.

mar tarres estafa 1.jpg Duro desenlace para Mar Tarres: la estafa y el engaño de su ex

Mar Tarres relata que este hombre "tenia deudas viejas que no lo dejaban en paz" y que "estaba siempre escapandose de gente que lo buscaba para cobrarle".

"Esto tambien es un tipo de violencia, que un tipo te manipule para sacarte plata", reflexiona y cuenta cómo fue que logró terminar esa relación.

"El dia que lo dejé fue porque me dijo que si no le ponia dos de mis tiendas Mar a su nombre me dejaba. Le habia dado tanto que jamas se imagino que le iba a decir que no y por eso me separé. Su mama era complice de él, todo el tiempo le llenaba la cabeza diciendole que me saque plata o que no siga perdiendo el tiempo conmigo", dice.