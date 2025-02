El guardaespaldas de Wanda Nara contó lo peor de Mauro Icardi: "¡Me sacó!".

Además, Agustín Longueira aseguró que Wanda Nara trató de recomponer la relación y acercarse al futbolista a pesar de los maltratos. "Ella quiso recomponer la relación, pero era como que remaba en dulce de leche, ella no estaba bien, vivía sufriendo hostigamiento y maltrato. Ya a lo último a Mauro le molestaba todo".

"Cuando se terminó el evento, que era un cumpleaños que le organizó Zaira, ella vino y me dijo que estaba toda la prensa atrás y que entonces iba a salir por un costado pero me pidió que la ayudara a salir y que también la siguiera. Fue lo que hice. Entonces fuimos hasta el edificio Chateau. Allí las amigas y Kennis siguieron para seguir la noche y a mi me mandaron a comprar bebidas energizantes. Cuando las subí me invitaron a quedarme, y acepté", comenzó explicando el agente.

"En un momento Wanda se fue a bañar y yo me quedé por ahí. Después la reunión siguió, y como se estaba haciendo tarde y yo me tenía que volver a Rosario se los dije y me propusieron que me quedara a dormir en el departamento, lo que para mi era muy positivo. Lo que pedí fue si me podía bañar para estar más cómodo, y me dijeron que sí. Lo hice en una habitación privada. Cuando terminé, se abrió la puerta de la habitación y entró ella", agregó sin guardarse detalles.

Al volver al piso, Matías Vázquez reveló su conversación privada con el agente de seguridad y dio información explosiva.

"Hablé mucho con Longueira y él no me deja mentir, así que esto es muy cierto. Cuando él se terminó de bañar entró ella con una bata, se la abrió, estaba como Dios la trajo al mundo, es decir desnuda, y le dijo "acá estoy para vos", dijo. "Y sí, chicos, tuvieron sexo. Sexo, así se dice", agregó sin vueltas.