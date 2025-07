china suarez reencuentro icardi turquia El explosivo reencuentro de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía.

En la grabación se puede ver a la China corriendo a sus brazos y, como suele suceder con sus posteos, estallaron los comentarios. "Llegó sangre mediática", escribió la cuenta de LAM.

CHINA SUAREZ LLEGADA TURQUIA El explosivo reencuentro de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía.

El impactante cambio de look de la China Suárez para viajar a Turquía con sus hijos

Luego de su enfrentamiento con Benjamín Vicuña, la China Suárez partió a Estambul acompañada por sus tres hijos Rufina, Amancio y Magnolia, además de su peluquero Juan Manuel Cativa.

La China Suárez llegó al aeropuerto sonriente y estrenando un impactante cambio de look con melena extra large y mechas babylights rubias ceniza.

china suarez viaje turquia

Vestida de negro de pies a cabeza, la China Suárez sorprendió además con su equipaje de más de 10 valijas tamaño grande según reveló el periodista Fede Flowers en su cuenta de instagram.

La explicación de la China Suárez sobre el video íntimo de Mauro Icardi desnudo

La China rompió el silencio luego de que Natasha Rey, supuesta amante de Mauro Icardi, explotara contra el futbolista y publicara grabaciones e imágenes íntimas que Mauro le habría mandado, donde se lo ve desnudo.

Si bien no habló directamente, la China Suárez se comunicó con Graciela Alfano para darle su versión de los hechos admitiendo que el video es real.

"El video es un video que le mandó Mauro a Wanda en el veinteveintitres" arrancó la Alfano. "El punto es que no se lo mandó a esa señorita pone en otras palabras que no voy a decir porque está enojada y es privado. Es un video que se mandó con su ex mujer, o sea se mandó Wanda y Mauro por cualquier cosa, y Wanda se lo mandó a la señorita para que le crea" agregó Graciela Alfano mientras leía el mensaje que le mandó la China Suárez.

"Nadie puede estar tranquilo con esto. Yo la apoyo mucho a ella", siguió Graciela Alfano quien desde hace meses ha expresado su amor y defensa incondicional hacia la China Suárez en medio del escándalo con Wanda Nara.