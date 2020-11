El escandaloso video de Esmeralda Mitre intentando ingresar a la casa de su ex por la terraza

"Eso pasó el miércoles a la mañana. Ella, cansada de algunos WhatsApp que estaba recibiendo y de que le hayan hackeado las redes sociales, pensó que era este muchacho y decidió enfrentarlo. Entonces, camino al dentista decidió entrar a la casa y hablarlo con él. Lo que no sabemos es si le franquearon la puerta o si se trepó a la terraza por un edificio lindero", informó Carlos Monti.

Juan Cruz: -Esmeralda, andate. ¿Qué hacés en la terraza?

Esmeralda: -No me voy a ir, no me puedo bajar.

Juan Cruz: -No me importa. ¿Qué hacés en la terraza?

Esmeralda: -¡No puedo bajar! ¿Querés que grite?

Juan Cruz: -¡Estás loca, nena! Tomatelá de acá.

Esmeralda: -Abrime.

Juan Cruz: -No, no te voy a abrir. Nunca más te voy a ver en mi vida. ¡Tomatelá, loca!

Esmeralda: -(Golpea) ¡Abrime!

Juan Cruz: -Vos estás mal de la cabeza, nena.

Esmeralda: -Abrime porque no me puedo bajar.

Juan Cruz: -¿Esmeralda, por dónde subiste?

Esmeralda: -¡Abrime porque no puedo bajar!

Juan Cruz: -Es tu problema, nena. ¡Enferma!

Esmeralda: -No puedo bajar, Juan Cruz. Te lo digo de verdad.

Juan Cruz: -Estás mal de la cabeza. ¿Cómo vas a subir por la terraza? Estás muy mal.

Esmeralda: -Sí, estoy pésimo. Abrime. Y vos también.

Juan Cruz: -No me importa nada, no quiero saber nada con vos. Nunca más en mi vida te voy a ver. Sos una enferma.

Esmeralda: -Abrime un minuto.

Juan Cruz: -No quiero saber nada.

Esmeralda: -Abrime que me tengo que ir a operar

Juan Cruz: -Me das miedo, nena. El otro día me viniste a ver y revisabas mi camioneta. Te vi. Salí corriendo, me das pánico. ¡No te voy a ver nunca más en mi vida!

Esmeralda: -¡No te voy a hacer nada! ¡Abrime!

Juan Cruz: -Pero mirá, estás totalmente desestabilizada.

Esmeralda: -¡Nooo! Estoy así porque me caí, te juro.

Juan Cruz: -No me importa nada, Esmeralda. Tomatelá.

Esmeralda: -Estoy bien, pero no puedo bajar.