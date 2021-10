El duro relato de Justina Bustos, con Covid en África: "Me voy a tirar por la ventana"

isla mauricio africa.jpg Justina Bustos reveló que vivió 33 días de terror en la paradisíaca Isla Mauricio

Según expresó, no tuvo síntomas de coronavirus pero como se trataba de una zona libre de Covid, el aislamiento en el nosocomio fue obligatorio.

Compartió los primeros días de internación con su compañera, la actriz española Yolanda Ramos, y Sarita, una mujer para ella desconocida, que acabó siendo su amiga y refugio durante los días de aislamiento. Las últimas semanas las atravesó sola, después de que las otras dos mujeres fueran dadas de alta.

Justina Bustos con Jey: "Estuve aislada un mes por COVID en África" - #LosMammones

Fue entonces que su mente le empezó a jugar una mala pasada. "Estuve 33 días ahí, mi mente empezó... Bueno, tenía que controlarla. Lo que más tenía que controlar eran las emociones".

Justina confesó que llegó a amenazar a los médicos con que se tiraría por la ventana si no la atendían. "Era la única manera de que vinieran", asegura.

"Yo iba y les tocaba la puerta a los médicos, pero no venían. Hasta que uno aparecía y les decía: ‘¿Cómo hago para controlar mi mente? No puedo’", decía. “¿Sabés qué me ofrecían, Jey? Pastillas para dormir y pastillas para estar despierta en el día. Obviamente que yo no las tomaba, pero a lo último, sí”, le contó a Jey Mammon.

Mientras permanecía internada, el rodaje de la película continuaba pero sus test de Covid le seguían dando positivo.

Estando allí, comenzó a filmarse. De esa experiencia nacerá un documental que contará con dos temporadas. La primera de los buenos momentos en la Isla Mauricio; y la segunda de los 33 días de terror que vivió en el hospital.

justina bustos cuaderno covid.jpg Una de las imágenes que posteó en Instagram cuando encontró el cuaderno que llenó mientras estaba internada por Covid en África

"En mis momento de crisis, generalmente agarro mi creatividad y me entretengo con eso. Empecé a filmar, la tenía a Yolanda que es muy atractiva, una mujer que te llama la atención cuando dice ‘Hola’. Entonces, tengo nuestra etapa de felicidad, que es el primer viaje que hacemos a la isla. Y después viene la segunda temporada, cuando volvemos a la isla, el momento trágico", adelantó la actriz argentina.

Sobre las escenas y sus momentos más oscuros, reveló que se filmó "amenazando a los médicos".

"Esto no se hace, pero yo les decía: ‘Más les vale que todos estén mirando: me voy a tirar de la ventana’. Si no decía eso, no venían a atenderme", confesó.

Pero no todo fue un horror. Cuando compartió con Yolanda y Sara, intentaban pasar el tiempo divertidas con creatividad: "Para distraernos y pasar el tiempo, hacíamos coreografías con los sueros. Incluso, aprendí a patinar con los sueros de una manera deslumbrante. Me filmaban patinando, haciendo piruetas. Después las chicas se fueron y quedé siendo la protagonista de mi propio documental".

