El drama de Mar Tarrés y su padre: "Se burlaban de él en la puerta de mi colegio"

Mar confesó que no tenía ganas de subir la foto porque siempre que se anima, luego tiene que borrar una enormidad de mensajes hirientes pero que hizo frente a todo porque "fue la persona más increíble del mundo".

En el posteo recordó cómo ella y sus hermanas sufrían las burlas en la puerta del colegio cuando su padre las iba a buscar. Y aseguró que, como víctima de esos abusos, es que hoy decidió ser activista body positive.

"Cargar con kilos y/o enfermedades es nuestro problema pero que a vos te moleste es el tuyo", dijo Mar Tarrés y disparó: "Resuelvan en ustedes los que les molesta de los gordos".

Aprovechando la fecha y la foto de su papá, Mar Tarrés explicó cuál es su lucha: "No buscamos normalizar la gordura si no a la gente gorda".

mar tarrés.jpg Mar Tarrés confesó que se transformó en una activista body positive a partir del drama que vivió con su padre

"Lo anormal es que tengamos que pasar nuestras vidas buscando ser aceptados, incluidos social y laboralmente. Anormal es que tengamos que vivir dando explicaciones de nuestro cuerpo y nuestra salud e intentando convencer a todo el mundo que sí queremos ser delgados y que no somos gordos por elección. Anormal es no conseguir ropa en nuestro talle, no tener baños de nuestros tamaños, asientos de aviones, restaurantes, colectivos, etc. Anormal es ir al médico por un dolor y que te diga que tenés que bajar de peso sin ni siquiera hacerte un chequeo para descartar un cancer, x ej", se quejó la influencer.

"Anormal es no entender que ser gordo es un tipo de metabolismo y detrás de la gordura hay millones de causas diferentes. Anormal es relacionar la belleza solo a cuerpos delgados", explicó intentando educar a sus seguidores de Instagram desde su lugar.

"Somos reales, existimos, somos casi 55% de la población", dijo la participante de La Academia.

Y planteó un concepto fundamental: "La palabra obesidad significa persona que come para engordar", dijo y pidió que desde la medicina se deje de usar. Según la RAE "obesidad es cualidad de obeso", que a su vez significa: persona excesivamente gorda.