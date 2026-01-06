El drama de la familia de Mauro Icardi en Rosario: "En las peores condiciones"

casa mauro icardi La vivienda familiar de los Icardi en Rosario.

“Esto que estás viendo es la actualidad de la familia Icardi. Compará esto con la casa de los sueños donde Icardi permanece con su novia la China Suárez”, siguió el periodista quien además reveló que no reciben ningún tipo de ayuda por parte del jugador y que incluso tienen más contacto con Wanda Nara que con su hijo y su actual mujer.

Lujo y peleas: la cena de Año Nuevo de la China Suárez y Mauro Icardi

Presumiendo su faceta más glamorosa y elegante, la China Suárez y Mauro Icardi recibieron el 2026 de gala y se mostraron más enamorados que nunca.

Gracias amor de mi vida por este 2025 lleno de amor y paz a tu lado. Brindo por nuestro amor, por todo lo que fuimos y por todo lo que seremos, escribía Mauro Icardi junto al álbum de fotos.

china mauro cena pelea El año nuevo de la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul.

A pesar de esto, en X aseguraron que Icardi y la China Suárez tuvieron una fuerte pelea. “‘La realidad’: Porque encontraron a La China Suárez reclamándole algo a Icardi mientras comían, pero en su publicación eran muy felices”, escribió la cuenta Es tendencia en X (@EsTendenciaEnX) lo que generó cientos de comentarios y especulaciones sobre el motivo de su pelea, apuntando en especial a Wanda Nara.