El desesperado pedido de Lizy Tagliani a su marido tras los dichos de Viviana Canosa.

Además, Lizy Tagliani habló del apoyo que recibió por parte de las madres de los compañeros de su hijo adoptivo. “Llamé a la directora del colegio, escribí en el chat de mamis, me puse a disposición y le dije ‘lo que quieran y necesiten, si es necesario que me vaya y que saque al chico de la escuela hasta que se solucione, lo hago’", confesó Lizy Las madres me contestaron todas ‘nosotras te aguantamos, te bancamos y estamos, lo que más nos importa es que los niños vivan un clima lejos de toda esta información’”, cerró.

Lizy Tagliani le contestó a Viviana Canosa: "No soy una pedófila"

Tras un primer descargo en La Peña de Morfi, Lizy Tagliani habló en su programa de radio y se defendió más firme que nunca de las escandalosas acusaciones de Viviana Canosa.

"Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta. Van a tener que demostrar los delitos que me acusan uno por uno. Esto se va a aclarar. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar", arrancó Lizy Tagliani luego de que Vviana Canosa la relacionara con la causa de Marcelo Corazza.

"Sólo les digo a la gente que confía en mí, sabe que soy una mina honesta, a mis amigos, a mi marido, a mi familia, a mis clientas por 30 años", agregó.

"Jamás estuve en una red de pedofilia", remarcó. "Me mencionaron en causas que nada que ver. Lo voy a resolver en la Justicia hasta la instancia que tenga que llegar. La última. Y si es necesario, voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a sentar precedente. La gente no se puede levantar un día y hacerle cagar la vida. Tengo un pendejo de 4 años que lo saqué de un hogar", cerró firme.