El dato más fuerte sobre los días de Morena Rial presa: "No se lo hacen fácil"

"Es como que le pusieran una puerta giratoria en la cárcel: entra y sale como quiere. Entonces un poco se tiene que golpear si quiere aprender”, agregó haciendo referencia a la primera detención de Morena Rial. “Yo creo que Jorge no le facilita las cosas pero sí la acompaña”, cerró.

Preocupacion por la salud de Morena Rial

Alejandro Cipolla, visitó el Diario de Mariana y expresó su preocupación por la salud y el estado mental de Morena Rial. “Ahora estoy con un problema porque ella está como depresiva. La fui a visitar este fin de semana porque ella está absolutamente sola: no tiene tele, no tiene nada. Cuando se queda sin teléfono, lo único que hace es mirar la pared. Todos los presos tienen teléfonos”, expresó Cipolla sobre los días de Morena dentro de una celda aislada del resto de las reclusas.

morena rial carcel

Además el letrado se mostró indignado luego de que Morena Rial no recibiera la atención médica necesaria. “No deja que hable por teléfono, lo de las visitas se complica y la pica una araña y no tuvo atención médica”, reveló.

“No le brindaron atención médica y estuvo toda una noche con fiebre. Pasó el fin de semana esto y no le dieron atención médica. Ahora está bien de salud pero la pasó mal”, siguió furioso.