El conmovedor llanto de Fede Bal en Masterchef Celebrity

Al ver que comenzaba a lagrimear, Santiago del Moro le preguntó qué le pasaba y Fede solo atinó a decir: "La vida pasa".

"Muchas gracias por lo que me dicen. Es muy lindo compartir con esta gente y con ustedes, y es como ustedes dicen: no hay que bajar los brazos en ningún momento de la vida ya sea una pasta que se te está quemando o ya sea una enfermedad fuerte. Me parece que de eso se trata, y hoy es una enseñanza hermosa y me hace muy bien estar acá, escucharlos a ustedes, aprender, frustrarme y volver como cada nuevo día", dijo el participante antes de volver a su estación de trabajo.