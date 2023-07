El body off white cavadito de Romina Malaspina que le trasparentó un montón

Romina Malaspina.jpg Romina Malaspina dinamitó las redes con un body blanco ultra cavado y transparente.

El body ultra cavado transparente y los pantaloncitos tiro bajo de Romina Malaspina

Como no puede ser de otra manera, la rubia llevó un look extremo. La Tv Host presumió su lomazo con un body blanco mega cavado con cierre frontal y cuello, que además de deleitar con su cintura diminuta se le traslució hasta el último centímetro de piel.

Romina Malaspina body blanco.jpg

Siempre al tanto de las últimas tendencias, complementó el outfit con un pantaloncito cargo tiro bajo en celeste, con elástico en la cintura y zapatillas blancas deportivas.

Romina Malaspina body blanco 1.jpg Romi Malaspina llevó la tendencia racer al extremo.

Romina Malaspina se sumó al furor racer que arrasa: lleva una campera estilo automovilística con recortes en rojo fuego y negro, apliques de bordados con números y algunas estampas del mismo estilo.

Pero su beauty look también impactó. La modelo no escatimó y su make up contistió en un megadelineado estilo cay eye, sombras en tono nude, iluminadores en algunas partes de la cara, rubor rosa y un labial rosado con gloss.

Romina Malaspina body blanco 2.jpg El body cavado off white de Romina Malaspina que le transparentó todo.

Y otra de las tendencias del momento: lentes de sol con vidrio anaranjado. Además, la super top llevó el cabello suelto con raya al medio, pelo ondulado y un par de trencitas diminutas ¡Toda una reina!