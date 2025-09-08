El atrevido look de Florencia de la V en la noche de Tailandia

FLORENCIA DE LA V NOCHE TAILANDIA El audaz vestido de Florencia de la V en la noche tailandesa.

"Tiene dos estrellas Michelín", dijo Florencia de la V en un video donde mostró el outift que eligió para su salida. La morocha lució un mini vestido con estampado tropical y detalles bordados en paillettes que se llenó de elogios.

Las fotos de Florencia de la V en traje de baño desde las playas de Tailandia

Florencia de la V y su familia disfrutaron de las espectaculares playas tailandesas. La top conquistó a sus seguidores destacando sus piernas con unos shorts culottes de encaje rosado, creados por ella misma. Súper canchera, Flor agregó camisa anudada y arrasó.

florencia de la v short culotte En culotte, Florencia de la V paralizó las playas de Tailandia.

Desde allí, Florencia de la V siguió con su adelanto de tendencias veraniegas, ahora con un desfile de trajes de baños de lo más glamorosos. La top arrancó luciendo una enteriza negra con mega escote que resaltó con una casacada de collares.

florencia de la v enteriza 2 Las fotos de Florencia de la V en traje de baño desde las playas de Tailandia.

El impactante look de Florencia de la V en un templo de Tailandia: ¿le copió a la China Suárez?

En esta oportunidad, Florencia de la V y Marley visitaron uno de los templos más famosos y la conductora de Los Profesionales deslumbró con su outfit.

FLORENCIA DE LA V TEMPLO TAILANDIA El look de Florencia de la V inspirado en la China Suárez.

Para su visita Florencia de la V eligió un maxi vestido, de mangas largas, escotazo y estampado pintado a mano que fue comparado con el modelo que llevó la China Suárez en Estambul.