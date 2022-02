¡Durísimo! El tremendo mensaje que la China Suárez le dedicó a Paula Chaves

Hace algunos días, la China decidió confirmar el fin de la amistad por todo lo alto y dejó de seguir a Paula Chaves en Instagram demostrando que ya no tiene ninguna relación con quien fuera su amiga durante años.

china paula 2.jpg

"La China Suárez dejó de seguir a Paula Chaves", informó Estefi Berardi en Twitter, aunque Paula no ha dejado de seguir a la China.

La frase de la China Suárez contra sus ex amigas

Ahora, la actriz fue por más y volvió a paralizar las redes con una publicación que parecería estar dedicada a sus ex amigas.

Desde su nueva casa, la actriz compartió una reflexión explosiva.

china paula 2.webp

"Me alejé y me voy a seguir alejando de todo lo que no me sume", escribió la China, en un letrero blanco sobre un fondo en color gris.

El alocado festejo de San Valentín de la China Suárez

La China Suárez no pasó San Valentín junto a su a Armando Neva Navareño pero sorprendió a sus followers al publicar imágenes súper cariñosas junto al español.

Sin embargo, la China Suárez dedicó su posteo de San Valentín a sus hijos. La top compartió fotos de su festejo junto a Rufina, Amancio y Magnolia desde un cuarto de hotel.

En bata y luciendo súper natural, la China publicó una foto con sus pequeños y sorprendió a sus fans. "My kinda valentines", escribió recibiendo cientos de comentarios felicitándola por su compañía.