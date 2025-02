Desgarradores acusaciones del hijo de Wanda Nara contra Mauro Icardi: "Me pegaba en la cabeza".

“El colegio está obligado por ley a presentar esto. Esto se ingresó ayer en el expediente y Maxi y Wanda van a denunciar penalmente a Mauro por todo lo que dijo el menor”, cerró Pepe.

Explotó el "Vestidorgate" en Turquía y Wanda Nara se quedó sin su ropa

Sin la compañía de L-Gante, Wanda Nara llegó a Turquía para participar de una entrega de premios nominada como "La Mujer del Año 2024" y llamó la atención que se hospedara en un hotel de lujo y no en su mansión y piso de Estambul

Como es sabido, Mauro Icardi y la China Suárez también viajaron a Turquía instalándose en la espectacular mansión que tenían Mauro y Wanda en la capital turca.

A través de un vivo que grabó Wanda Nara desde la entrega de premios, la rubia habló del espectacular vestidor que tiene en Estambul al cual no estaría podiendo acceder dejando sus lujosas carteras como rehen. Fue la misma top quien dio detalles y apuntó contra la China Suárez.

"No las recuperé, siguen ahí, acá cerquita de donde estoy yo. Pero bueno yo supongo que la gente de buena fe no se queda con lo que no le pertenece", deslizó acerca de sus cosas. “Como hay gente que no pertenece a la familia, prefiero esperar... Lo voy a mandar a Kennys con un chaleco antibalas a buscar mis cosas", cerró picante.

Qué se puso Wanda Nara para recibir el premio en Turquía

Como era de esperarse, Wanda Nara fue la gran ganadora de su categoría compartiendo su felicidad en las redes donde posó con su premio y presumió su atuendo.

Para su gran noche en Turquía, Wanda Nara eligió la tendencia Barbiecore llevándola con un imponente vestido color fucsia con escotazo en la espalda, cola extra large y frunces.

Ganeeeeeeee. BEST WOMAN OF THE YEAR Eurooa Awards Thanks Una noche soñada en Estambul (1).jpg

Atrevida, Wanda Nara apostó por un diseño con un llamativo detalle de herradura en el escote indirecta a la China Suárez que lleva una herradura tatuada en su piel. Las fotos no tardaron en viralizarse y los fans le dijeron de todo: "La auténtica reina", "La reina de la favela", "Diosa", escribieorn sus followers.