Desesperación por los escandalosos chats de Morena Rial: "Van a pedirle al bebé"

"El nene mayor está viviendo con su papá. Morena tuvo líos en Córdoba con lo que había afanado. Su papá, Rial, quiso ocuparse del niño, pero no lo dejó, por eso ella lo termina dejando en Córdoba. El chiquito este va por el mismo camino. Hoy me contaron que Rial habría dicho entre su entorno que tiene ganas de sacarle el bebé a More, porque esto es una locura" detalló Yanina Latorre sobre la decisión que podría tomar Jorge Rial.

Graban a Morena Rial de fiesta la noche del domingo y a los besos con ex Gran Hermano

Días antes, Morena Rial salió de fiesta y fue grabada bailando en un reconocido boliche de Buenos Aires el domingo por la noche.

En las imágenes se ve a Morena Rial bailando e incluso hay tomas donde estaría besando a el Negro Onty un ex participante de Gran Hermano 2024.

Fue el periodista Guille Barrios quie reveló el material en Todas las Tardes y si bien en las tomas no se ve de forma clara el beso, aseguró que Morena Rial y el ex Gran Hermano quedaron en verse de nuevo.

morena rial fiesta gran hermano.avif

La reacción de Jorge Rial tras la filtración de los mensajes

Además, en sus conversaciones Morena Rial ofrece usar la camioneta de su padre Jorge Rial para salir a delinquir siempre y cuando no tarde mucho tiempo.

jorge rial reaccion mensajes morena rial.jpg

Tras la difusión de estos escandalosos chats, Jorge Rial no dio declaraciones a la prensa pero sí publicó una llamativa storie con una foto donde se ve una mesa con habano y el mensaje "Otro gran día".