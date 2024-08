Para la ocasión, Pampita volvió a elegir la tendencia boho chic, favorita de sus días en Ibiza, luciendo una camisola extra large off-white con bordado de flores.

pampita frida kahlo.webp Desde México, Pampita confirma que es la reina del boho chic en clave off-white, print floral y más.

Días entes, Pampita anticipó la tendencia primavera verano 2025 con un modelo animal print, estampado estrella del momento, en un vestido en clave lencero con audaces detalles de transparencias de encaje en el escote y en la espalda.

pampita vestido animal prnt.jfif

Pampita reina del off-white

Convertida en una trensetter indiscutida, Pampita usa sus viajes para mostrar los estilos infaltables de cada temporada ahora mostrando cómo lucir el off-white esta primavera verano.

pampita madrid.jpg

Siguiendo con sus outfits de inspiración boho chic, Pampita llevó el off-white en un vestido lencero con detalles de encaje en el escote y la espalda, ideal para presumir su bronceado europeo.

pampita off-white madrid.jpg

Además, Pampita se sumó al furor del animal print en una maxi falda de leopardo combinándola con body negro ultra ceñido. En cuanto a los accesorios, Pampita fue por el golden con cadenas doradas, gafas de sol XL y sandalias color nude, otra de las imprescindibles del 2025.

pampita madrid.jpg Desde Madrid, Pampita se suma al animal print y anticipa la primavera: extra large, golden y más.

Pampita reina de los vestidos XS

Desde Ibiza la top está usando cada una de sus salidas y paseos para imponer tendencia y adelantar los estilos que serán sensación esta temporada.

Aprovechando el calor y las altas temperaturas, Pampita ha confirmado su amor por los mini vestidos XS de inspiración lencera, ideales para el verano.

PAMPITA VESTIDO XS FLORAL.jpg Desde Ibiza, Pampita marca tendencia y anticipa la primavera: vestido al ras, floral y ultra XS.

En esta oportunidad, Pampita paseó por las calles de Ibiza y llevó un mini vestido XS offwhite con print floral de colores, el estampado infaltable del 2025.

Siempre sexy, Pampita no solo eligió un vestido súper corto sino también con sensuales detalles de transparencias de encaje en espalda y escote.

PAMPITA FLORAL IBIZA.jpg Desde Ibiza, Pampita marca tendencia y anticipa la primavera: vestido al ras, floral y ultra XS.

Pampita reina de las transparencias

Como no podía ser de otra manera, la tendencia furor de las transparencias no quedaron afuera de las elecciones fashionistas de Pampita.

Siempre chic, Pampita no solo se sumó a las transparencias sino que las elevó a otro nivel con su maxi vestido de mangas largas y detalles shiny.

pampita transparencias ibiza.jfif Desde Ibiza, Pampita confirma que es la reina de las transparencias en clave animal print y paraliza el verano europeo.

De lo mpas glam, Pampita se la jugó por un diseño negro en el que incluyó animal print con llamativos apliques y bordados de leopardo.

Pampita reina de look lencero

pampita vestido XS.webp Desde Ibiza, Pampita marca tendencia y anticipa la primavera: vestido al ras, lencero y ultra XS.

Ahora, Pampita se robó todos los elogios mostrando cómo lucir la tendencia lencera favorita de celebs como Flavia Palmiero, entre otras. La top la llevó en un mini vestido al ras ultra XS con detalles de encaje y espalda al descubierto.

Como no podía ser de otra manera, los looks de inspiración cowboy no se quedaron afuera como lo demostró con sus shorts de jean ultra XS con flecos y detalles shiny a tono con los de su crop top de escote halter.

pampita shorts ibiza.jfif A sus 46 años, Pampita confirma que es la reina del cowboy en clave shorts XS al ras desde el verano europeo.

Pampita reina de las enterizas

Pampita encendió el fin de semana publicando nuevas imágenes de su viaje a Brasil.

Desde las playas de Río de Janeiro, Pampita confirmó que a sus 46 años está más fabulosa y escultural que nunca sumándose al furor de la enteriza ultra cavada.

pampita enteriza cavada.jfif A sus 46 años Pampita se suma a la enteriza ultra cavada off-white y paraliza Brasil.

Para su tarde de sol y playa, Pampita siguió los pasos de famosas como Rocío Guirao Díaz y Flavia Palmiero apostando por las enterizas en clave off-white con detalles negros.

Pampita diosa de a gala Para TI

Al igual que celebs como Florencia de la V, Cami Mayan, Flavia Palmiero y hasta su hijastra Delfina García Moritán, Pampita desfiló por la alfombra gris de la fiesta y marcó tendencia.

pampita shiny 1.webp A sus 46 años Pampita confirma que es la reina del shiny en clave XS, ultra ceñido y tajo profundo.

Siempre acertada y elegante, Pampita cautivó apostando por la tendencia shiny con un vestido invernal de mangas largas, ceñido y tajo en la pierna íntegramente bordado con paillettes.

Días antes, Pampita eligió el shiny desde su paso por Brasil dond efijo presente en el evento de lanzamiento de la última fragancia de Antonio Banderas. La top lo llevó en un modelo XS infartante.

pampita shiny 2.webp

