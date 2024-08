pampita vestido XS.webp Desde Ibiza, Pampita marca tendencia y anticipa la primavera: vestido al ras, lencero y ultra XS.

Ahora, Pampita se robó todos los elogios mostrando cómo lucir la tendencia lencera favorita de celebs como Flavia Palmiero, entre otras. La top la llevó en un mini vestido al ras ultra XS con detalles de encaje y espalda al descubierto.

Como no podía ser de otra manera, los looks de inspiración cowboy no se quedaron afuera como lo demostró con sus shorts de jean ultra XS con flecos y detalles shiny a tono con los de su crop top de escote halter.

pampita shorts ibiza.jfif A sus 46 años, Pampita confirma que es la reina del cowboy en clave shorts XS al ras desde el verano europeo.

TE PUEDE INTERESAR: Desde el Caribe, Wanda Nara es la reina de la enteriza ultra cavada en clave animal print XS

Pampita reina de las enterizas

Pampita encendió el fin de semana publicando nuevas imágenes de su viaje a Brasil.

TE PUEDE INTERESAR: Desde el verano europeo, Ester Expósito lleva hilo dental ultra cavado en clave Playboy

Desde las playas de Río de Janeiro, Pampita confirmó que a sus 46 años está más fabulosa y escultural que nunca sumándose al furor de la enteriza ultra cavada.

pampita enteriza cavada.jfif A sus 46 años Pampita se suma a la enteriza ultra cavada off-white y paraliza Brasil.

Para su tarde de sol y playa, Pampita siguió los pasos de famosas como Rocío Guirao Díaz y Flavia Palmiero apostando por las enterizas en clave off-white con detalles negros.

Pampita diosa de a gala Para TI

Al igual que celebs como Florencia de la V, Cami Mayan, Flavia Palmiero y hasta su hijastra Delfina García Moritán, Pampita desfiló por la alfombra gris de la fiesta y marcó tendencia.

pampita shiny 1.webp A sus 46 años Pampita confirma que es la reina del shiny en clave XS, ultra ceñido y tajo profundo.

Siempre acertada y elegante, Pampita cautivó apostando por la tendencia shiny con un vestido invernal de mangas largas, ceñido y tajo en la pierna íntegramente bordado con paillettes.

Días antes, Pampita eligió el shiny desde su paso por Brasil dond efijo presente en el evento de lanzamiento de la última fragancia de Antonio Banderas. La top lo llevó en un modelo XS infartante.

pampita shiny 2.webp

Pampita paraliza Miami

Pampita viajó a Miami para vivir la gran final de la Copa América 2024 y disfrutar de Miami.

TE PUEDE INTERESAR: Desde Marbella, Flavia Palmiero confirma que es la reina de las transprencias: hilo dental, shiny y más

Desde la playa, Pampita no dudó en presumir su figura tallada y adelantar tendencia de micro-bikinis con un diseño de bombacha hilo dental de tiras anudadas y corpiñito ultra XXS.

Días antes, Pampita volvió a elegir este modelo de micro-bikini esta vez en un jugadísimo estampado animal print de leopardo. La top lo mostró desde todos los ángulos y arrasó con los likes.

pampita hilo dental animal print.jfif A sus 46 años, Pampita confirma que es la reina del hilo dental XS en clave animal printdesde Miami.

Pampita paraliza la noche de Brasil

Buscada por las marcas más importantes, Pampita viajó para formar de una semana llena de eventos y compromisos VIP organizado por Antonio Banderas.

Para uno de los últimos cocktails, Pampita cautivó a Antonio Banderas eligiendo la tendencia shiny, furor de la temporada 2024.

pampita shiny brasil.jfif Desde Brasil, Pampita confirma que es la nueva reina del shiny en clave ultra XS al ras.

Siempre elegante y chic, Pampita llevó la tendencia shiny en un impactante mini vestido ultra XS con efecto de espejos y transparencias y escote corazón, imposible de pasar desapercibido.

Pampita paraliza Brasil

Pampita se está robando todas las miradas en Brasil, en especial, con el vestido que eligió para la fiesta de lanzamiento del nuevo perfume de Antonio Banderas.

pampita redcore brasil.jpg Pampita es la reina del redcore con su vestido en clave cut-outs XL y ultra ceñido desde Brasil.

Súper audaz, Pampita se la jugó por la tendencia redcore furor del 2024, llevándola en un impactante vestido ultra ceñido con cut-outs y recortes extremos dejando mucha piel a la vista.

TE PUEDE INTERESAR: A sus 48 años, Isabel Macedo paraliza Italia con su look total cuero ultra ceñido

pampita look brasil 2.jpg Pampita es la reina del redcore con su vestido en clave cut-outs XL y ultra ceñido desde Brasil.

Días antes, Pampita salió a recorrer la noche de Brasil volviendo a elegir la tendencia del off-white, su favorita en New York, esta vez en clave ultra sexy. Pampita mostró su faceta mas sensual y chic luciendo un conjunto de falda tubo ultra ceñida y crop top con escotazo al tono. Además, eligió un rodete como peinado y boca roja furiosa como cierre perfecto.

pampita look brasil.jfif

Pampita deslumbra desde New York

Al igual que famosos como Marley, Marcelo Tinelli, entre otros, Pampita viajó a Estados Unidos para alentar a la selección en la Copa América 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Florencia de la V se suma a la mini ultra XS en clave ceñida y con transparencias

Además de estar presente en todos los partidos, Pampita no tardó en usar las calles de New York como pasarela de las tendencias veraniegas que vendrán.

pampita off-white new york.jfif Desde New York, Pampita marca tendencia en clave off-white, transparencias y más.

Una vez más, Pampita apostó por el off-white, el color sensación del momento, con un mini vestido XS al ras con detalles de puntilla, encaje y transparencias súper femeninas.

Pampita diosa del Caribe

Pampita sorprendió desde Saint Martin con un estilo más glamoroso cautivando con una camisola negra XL estilo túnica boho chic dejando a la vista su micro-bikini y lomazo.

pampita transparencias playeras.jpg

TE PUEDE INTERESAR: Silvina Escudero es la reina del verano otoño con su ultra hilo dental animal print