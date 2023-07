Una vez más, Emilia eligió la tendencia tanga a la vista que es furor este 2023, pero la llevó a otro nivel eligiendo un hilo dental de látex con argollas explosivo.

emilia mernas tangaa la vista 2.jpg De látex y con argollas, Emilia Mernes deja a la vista su hilo dental más letal.

Para su último videoclip, Emilia Mernes se la jugó con este diseño dejándolo al descubierto con unos pantalones de cuero colorados igual de infartantes y atrevidos logrando una combinación imposible de ignorar.

Emilia Mernes aniquiló la tendencia cut-outs

De lo más atrevida y sexy, Emilia compartió un álbum luciendo unos jeans con recortes a otro nivel dejando gran parte de su cadera a la vista.

Siguiendo el modelo favorito del momento, combinó sus pantaloncitos recortados con un crop top mariposa shiny dejando a la vista su trabajadísimo abdomen y cerró su outfit con anteojos de color y mini bag logrando un combo perfecto.

emilia mernes recortes 2.jpg Emilia Mernes se puso jeans con recorte trasero tan grande que salvaje se queda corto.

Brenda Asnicar fanática de los recortes

Al igual que Emilia Mernes, Brenda Asnicar se ha convertido en un referente fashionista llevando siempre las últimas tendencias incluso antes de que lleguen de las pasarelas internacionales a la Argentina y el Barbiecore no fue la excepción.

Brenda Asnicar se sumó al furor de vestirse como la famosa muñeca Barbie con un total look rosa demencial.

brenda asnicar barbiecore 1.jpg

Desde Europa donda está causando sensación con sus conciertos, Brenda lució el Barbiecore llevando unos pantalones color rosa con recortes XL en las piernas y la cola dejando a la vista todo su culotte.

Como no podía ser de otra manera, la morocha combinó su pantalón con crop top rosa al tono para un total look monocromático perfecto y hasta anteojos de sol haciendo juego luciendo como una verdadera muñeca.

El momento más duro en la vida de Emilia Mernes

Recientemente la joven se sinceró y habló del mal momento de salud que pasó su papá. Pedro Mernes fue diagnosticado con cáncer. “El reto más grande de mi vida llegó cuando mi papá enfermó de cáncer”, confesó Emilia.

“Yo acababa de empezar mi carrera de solista. Tenía que seguir trabajando para pagarle su tratamiento y no pude acompañarlo mucho en su proceso. Tuve que madurar rápidamente, ponerme la mochila y salir a trabajar para ayudarlo”, continuó relatando la joven cantante.

Emilia Mernes 2.jpg

La cantante no olvida el duro momento y aseguró: “Estaba viviendo en Miami y me llaman un fin de semana diciendo que mi papá estaba internado porque está muy anémico. Me dijeron que tenía que volver a Nogoyá y cuando llego, me dicen que tenía un tumor en el estómago".

Por suerte el padre de Emilia Mernes se sigue recuperando, y la joven decidió volcar toda esta experiencia en la canción "Mi Guerrero", la cual está destinada a su padre.