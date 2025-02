¿De fiesta? La escandalosa razón por la que L-Gante no fue a Turquía: "No es por la clavícula".

"El problema es que él tiene debilidades, es muy difícil salir. Hay momentos en que él no hace esa vida con ella porque de ella podemos decir cualquier cosa, pero es una mujer muy sana”. “Ahí vinieron los quilombos entre ellos dos antes del viaje. No es por la clavícula, ni el médico, ni nada”, aseguró Yanina que agregó que la familia de Wanda Nara está esperanzada en el fin de la relación.

Explotó el "Vestidorgate" en Turquía y Wanda Nara se quedó sin su ropa: "Hay gente que no es de la familia ahí"

Wanda Nara llegó a Estambul y llamó la atención que se hospedara en un hotel de lujo y no en su mansión y piso de Estambul

Como es sabido, Mauro Icardi y la China Suárez también viajaron a Turquía instalándose en la espectacular mansión que tenían Mauro y Wanda en la capital turca.

A través de un vivo que grabó Wanda Nara desde la entrega de premios, la rubia habló del espectacular vestidor que tiene en Estambul al cual no estaría podiendo acceder dejando sus lujosas carteras como rehen. Fue la misma top quien dio detalles y apuntó contra la China Suárez.

"No las recuperé, siguen ahí, acá cerquita de donde estoy yo. Pero bueno yo supongo que la gente de buena fe no se queda con lo que no le pertenece", deslizó acerca de sus cosas. “Como hay gente que no pertenece a la familia, prefiero esperar... Lo voy a mandar a Kennys con un chaleco antibalas a buscar mis cosas", cerró picante.