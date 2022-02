Dalma Maradona se emocionó con el mensaje de Claudia Villafañe por su embarazo

dalma-gianinna-claudia.jpg

"Qué decirte que ya no sepas... estoy muy orgullosa por la mujer que sos, por la familia que formaste”, comenzó diciendo Villafañe.

Mientras las imágenes mostraban fotos de Dalma, Gianinna y Claudia en diferentes momentos de sus vidas, agregó: "Gracias por hacerme abuela nuevamente, Azul va a traer luz a esta familia".

El mensaje de Claudia Villafañe para Dalma Maradona:

Dalma reveló cómo vivió la noticia de su embarazo Claudia Villafañe

La actriz le contó a Florencia de la V lo que su madre dice: "Si a ella le preguntás, te dice 'yo vine al mundo a ser mamá'. Entonces, es algo muy fuerte lo que a ella le pasa. Si fuera por ella, yo tendría que tener mil hijos".

Si bien Dalma bromeó con esto, luego se puso seria respecto a ciertos mandatos sociales: "Pero le dije que con este terminaba todo".

"Cuando tuve a Roma me preguntaban ‘¿para cuando el hermanito?’, y yo contestaba ‘no sé’. Y me pasa ahora, que estando embarazada de una nena, me dicen ‚¿para cuándo el varón?’ Ni idea", afirmó.

Por último habló de los sentimientos de su hija Roma: "Me encanta lo que le pasa, todos los días se levanta y le da un beso a la panza. Hay que ver cuando se materialice".