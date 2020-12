Dalma Maradona explotó contra Rial tras pasar un audio privado de Maradona: "Cagones violentos"

Explosivo audio de Maradona de cuando decidió no ir a la boda de Dalma

"Confirmado, Mati (Morla), no voy. Confirmado, no voy. ¿Entendés? Estos, encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no le hicieron nada, ¡jamás! La Lily, la Kitty y la Ana le han hecho de comer 25 mil millones de veces a mis hijas cuando tenían hambre. Le hacían tortas fritas, a las dos de la madrugada, en verano. ¡Confirmáselo! Y Confirmáselo a mis hermanas que no voy a ningún casamiento", dice Diego en el audio de WhatsApp.