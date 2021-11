Dalma Maradona sobre el aniversario de la muerte de Diego: "Ese día no es para homenajear"

Desde sus historias de Instagram, la hija del Diez aclaró su postura en cuanto a esta dolorosa fecha y los homenajes que se le rendirán a su padre en el país y en el mundo.

"Hola a todos. Hago esta historia porque muchas personas me están invitando a diferentes homenajes que le van a hacer a mí papá el 25 de noviembre", comenzó Dalma Maradona su video en las redes. "Yo tengo que ser muy sincera y decirles a todos que para mí ese día es el peor día de mí vida", agrega la hija mayor de Diego con Claudia Villafañe.

Y remarcó sobre esa fecha en particular: "Lo tengo totalmente anulado y lo que más deseo es que ese día nunca hubiera existido. Siempre y cuando cambien las fechas y le hagan homenajes a mí papá, a mí me va a encantar participar. Pero siento que ese día no es para homenajear, ni conmemorar, ni mucho menos festejar. Gracias".