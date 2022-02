¡Culpable! Aníbal Lotocki condenado a cuatro años de prisión

lotocki 2.jpeg

El fiscal había pedido siete años y nueve meses de prisión para el médico Aníbal Lotocki por "lesiones graves" provocadas a cuatro mujeres durante cirugías estéticas en las que utilizó metacrilato, una sustancia que dañó la salud de sus pacientes.

Solicitó también una inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina por 10 años e inhabilitación por el mismo tiempo para el ejercicio del comercio en el ámbito de la estética y cosmética, informó el sitio Fiscales.gob.ar.

El pedido de la fiscalía

El fiscal consideró que Aníbal Lotocki es responsable por las lesiones graves que sufrieron las denunciantes Gabriela Trenchi, Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa y también por la estafa sufrida por Trenchi.

El representante del Ministerio Público Fiscal le pidió al juez que, hasta que quede firme la condena, se le prohíba la salida del país a Lotocki y que se lo inhabilite de forma provisoria para el ejercicio de la medicina y el comercio en el ámbito de la estética y cosmética.

El drama de Silvina Luna tras operarse con Lotocki

la diosa reconoció que recibe muchos comentarios acerca de su rostro y en Flor de Equipo reveló las razones de sus cambios físicos.

Muy angustiada con la situación, Silvina Luna explicó que todo comenzó luego de que se operara con Anibal Lotocki quien fue demandado por mala praxis.

silvina cara 4.jpg

La top vive con las consecuencias de su operación hasta el día de hoy e incluso toma medicamentos todos los días.

“Ni se imaginan las cosas que pasé con respecto a mi salud, pero yo soy una guerrera. En honor a mis viejos (a quienes ya no tiene más), decido ser feliz todos los días, seguir sonriéndole a la vida y tratar de pasarla lo mejor posible en esta vida tan corta que tenemos”, comenzó diciendo la modelo en Flor de equipo.

“Y también el hecho de todo lo que me pasó como mujer como la aceptación de un cambio físico. Me dicen ‘te operaste la cara’. Y no, no me operé la cara; tomo corticoides hace 8 años y los corticoides te hinchan la cara así”, agregó, agarrándose el rostro.

“Aprendí a amigarme con mi nueva fisonomía, a aceptarme y a quererme. Y realmente, hoy, hago lo que tengo ganas y elijo las cosas que me hacen bien”, cerró Silvina.