¡¿Cuánto engordó?! Paula Chaves reveló que aumentó de peso por las grabaciones de Bake Off y sorprendió

“Yo, si el jurado da buenas devoluciones, voy. Si los reta, les dice ´te quedó crudo y todo´, no gasto calorías en una preparación que no está cocida. Igual, te pruebo todo, eh…”, dijo Paula, con sinceridad “brutal”, en el programa de Marcelo Polino.

"Soy bastante golosa. De hecho, empecé con un kilaje y terminé con tres kilos mas, pero feliz. Yo estoy chocha. Siempre hay algunos que me intentan extorsionar, me hacen probar en el medio. Cuando veo el programa y no tengo nada dulce en la alacena, le doy a la mermelada”, confió feliz con sus kilitos.

Luego de que saliera a la luz la relación secreta entre la China Suárez y Mauro Icardi, Paula Chaves cortó lazos con su amiga y la habría tratado de "basura y sorete".

Lejos de quedarse callada, la China Suárez rompió el silencio y apuntó contra todos. Con un contundente descargo en su cuenta de Instagram, la actriz se defendió de las acusaciones contra ella y lanzó una filosa indirecta dedicada a sus ex amigas Paula Chaves y Zaira Nara.

Tras agradecer a quienes le brindaron su apoyo en estos días, la China se refirió, sin mencionar sus nombres, a la actitud de muchas personas que, como Paula Chaves, Mery del Cerro y Zaira Nara, le dieron la espalda y se mostraron indignadas con su polémico accionar.

china paula zaira.jpg

"Gracias a todas las personas que me brindaron apoyo, que entienden lo que pasé y callé en el pasado dejando que personas heridas me pongan en lugares injustos y que hoy ésto se vuelve a repetir, pero ya no más con mi silencio. Soy una mujer que ya no tiene miedo de hacer valer mi derecho de vivir libre de prejuicios", dijo en uno de los últimos párrafos de su comunicado.

"Y a todos los que 'cancelan' gente, ¿están seguros que están en condiciones de hacerlo?", cerró lanzando una filosa advertencia a Paula Chaves y Zaira Nara entre otras.

Sin embargo, de acuerdo a una nota en la revista Para Ti, la China Suárez y Paula Chaves habrían tenido una nueva conversación. "El otro día hablaron, era todo un tema porque ella es muy amiga de Zaira", informó Para Ti.

Además, la China Suárez aprovechara su regreso a la Argentina para reunirse con sus ex amigas Paula Chaves y Mery del Cerro para hablar cara a cara del tema.

“Lo van a hacer en la casa del campo de la China. Ella le quiere explicar bien todo lo que pasó para que no haya más malos entendidos. Después quedará en Paula y Mery ver a quien le creen. Ella jura y perjura que fue Mauro el que empezó con todo esto de las mentiras”, finalizó el señor.