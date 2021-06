"Yo creo que la gente no se va cuando vive en uno", contestó Cris Morena. "Es como que las personas se van de viaje pero están adentro de uno", explicó.

"Romina tanto a mí como a mis nietos, como a la gente que la ama, y a Gustavo nos da señales permanentes en todo", reveló la creadora de Casi Ángeles.

"Yo creo que ella está en las mariposas y los colibríes. Mi nieta me pregunta ‘¿y cómo hago para pensar que está en las mariposas?’. ‘Creé que está en las mariposas’. A ella le encantaban y aparte sé que está", dijo con firmeza.

Y agregó: "Sé que está porque yo vivo en la ciudad y tengo mariposas y colibríes".

Cris contó que tanto en su casa como en la academia Otro Mundo plantó flores que sabe que le gustan a las mariposas y a los colobríes: "Se hacen orugas, te comen las otras plantas, pero se transforman en mariposas".

El día que Luis Miguel quiso conquistar a Cris Morena

"Luis Miguel me invitó a Los Ángeles", recordó en Los Mammones. En aquel entonces, ella estaba casada con Gustavo Yankelevich. "Le dije que estaba casada y me dijo ‘no me importa nada’", contó.

Y no se guardó nada: "Me miraba a los ojos, me cantaba canciones y muchas cosas".

El homenaje para Cris, a 30 años de Jugate Conmigo

Las 21 a las 21 con polémica: "Vos Jey, bajando un poco"

Cris Morena se sometió a las 21 preguntas de Jey Mammon para contestar con las paletas de "sí" o "no". En la tercera fue consultada acerca de la posible vuelta de Jugate Conmigo y quién podría conducirlo. La creadora de Chiquititas contestó que sí y que piensa en Santiago del Moro como un probable conductor pero también en Jey "bajando un poco", haciendo referencia a su peso.

Este comentario no cayó del todo bien en el propio Jey, a quien se lo vio incómodo en el momento, pero mucho menos en las redes sociales, donde Cris se transformó en tendencia no solo porque los treintañeros amaron sus proyectos sino por este desafortunado dicho.