Coronavirus: el chef Germán Martitegui fue internado por una complicación

Martitegui quedó internado en observación en esa institución médica, aunque desde su entorno aseguraron que recibirá el alta una vez que complete los estudios médicos, como indica protocolo".

"Desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé otra vez y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa", contaba el chef en una entrevista días atrás en "Cortá por Lozano".

Este no es el primer caso de coronavirus Covid-19 en Masterchef Celebrity; hace 15 días, El Polaco (quüien será reemplazado por Natalie Pérez) dio positivo y tuvo que abandonar las grabaciones, que a su vez ya habían sido pospuestas anteriormente por el positivo del conductor Santiago del Moro y la periodista Analía Franchín.

La vedette Vicky Xipolitakis también dio positivo y su lugar será ocupado por el modelo y actor Christian Sancho. Otros participantes que se enfermaron del virus Sars-Cov-2 fueron Belu Lucius y el ex jugador Claudio "Turco" García.

Martitegui se había aislado apenas se conocieron esos dos casos y tras realizarse un test, que le dio negativo, siguió sin mantener contacto con nadie.