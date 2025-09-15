Confirmaron quién fue el amante de Gimena Accardi y explotó todo

fernanda iglesias gimena accardi amante Fernanda Iglesias reveló quién es el amante de Gimena Accardi.

Sin filtros, Fernanda Iglesias respondió "Andrés Gil, aunque lo nieguen". Así la periodista confirmó los rumores que circularon desde el primer momento en que se confirmó la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez.

Ángel de Brito trató a Gimena Accardi de mentirosa

Fue el mismo Ángel de Brito quien antes de su partida al verano europeo dió a conocer la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez con alguien famoso.

Si bien Gimena Accardi habló en OLGA y aseguró que se trató de un hombre random, De Brito la desmintió y redobló la apuesta. "No fue con el del avión, ni con Agus Franzoni. Es alguien bien conocido”, lanzó y agregó: “No es random. No es muy famoso. Mitad de tabla para abajo”.

"Quiero dejar claro que el random nunca existió. Ah, ¿tenemos nota con Cande Vetrano? ¿Por qué lo vincularon con esto?”, siguió Ángel picante haciendo referencia a los rumores que vincularon a Gimena Accardi con Andrés Gil.

¿Gimena Accardi en su peor momento?

Gimena Accardi abló con las cámaras de LAM luego de sus declaraciones en OLGA y su divorcio de Nico Vázquez tras 18 años de relación.

En SQP analizaron la entrevista de Gimena Accardi y hablaron del difícil momento que estaría atravesando la actriz que días antes tuvo la última función de su obra teatral.

“Ella debe estar un poco más caída. Aparte, verdad que la están hateando mucho y a ella le pesa ese ida y vuelta de la gente que le pega porque son dos chicos que no están acostumbrados a los escándalos”, dijo Yanina Latorre.

gimena accardi cande vetrano La terible situación de Gimena Accardi tras confesar su infidelidad.

Además, días atrás Nico Vázquez se mostró con Messi lo que generó comparaciones con el estado de ánimo de Gimena Accardi. "Fuera de esto de Messi de la obra, lo veo mucho más entero y repuesto que hace diez días. Viste que estuvo muy deprimido, muy demacrado. Hoy yo lo veo que está más entero, por ahí al firmar el divorcio se liberó y soltó. Debe ser muy duro”, cerró Yanina.