Cinthia Fernández rompió el silencio y habló de los violentos videos de su novio: "Siempre...".

Tras semanas de silencio de Cinthia Fernández y Castillo, el abogado se defendió explicando el detrás de escena de las grabaciones donde se lo ve manejando borracho y agrediendo verbalmente a la madre de sus hijas.

Con lágrimas en los ojos, Roberto Castillo aseguró que está arrepentido de su accionar, que minutos previos su ex le había confesado infidelidades y reveló que está siendo amenazado. "Yo me arrepiento de hombre que ven en el video ese, pero yo estaba con 28 años en un estado donde le reclamaba una infidelidad, ella me movió el volante, yo me peleo con un conductor de otro vehículo, y ahí ella lo que hacía era grabarme. Después me pide disculpas, yo le pido perdón y me dice que lo borró. Pero la infidelidad quedó al margen porque me hizo pasar vergüenza”, dijo emocionado.