cithia ferandez pelea excastillo.jpg Cinthia Fernández a los gritos en plena calle con la ex de su novio: "Hubo forcejeos".

"No tiene sillita de seguridad, Cinthia me está grabando...", expresa Fontana en el video. "Salí de mi auto, por favor", le pide Cinthia Fernández indignada. Además, la ex mujer de Castillo efectuó denuncia por violencia de género.

Yanina Latorre destrozó la relación de Cinthia Fernández y Castillo

La relación entre Yanina Latorre y Cinthia Fernández esta cada vez peor desde que la ex angelita se muestra inseparable de su novio Roberto Castillo.

"¿Qué pasó con Cinthia Fernández? Nada, no aguanta que yo le diga que la pareja de él me parece vomitiva. No tiene humor. Cada vez que cambia de novio se pone con la personalidad del novio. Ahora es seria, es abogada, estudia online por canje de la universidad", expresó Yanina Latorre en su programa Salvese quien Pueda.

yanina cinthia fernandez.jpg

La conductora le contestó luego de que Cinthia Fernández criticara a LAM por no entrevistar en profundidad a Emily Seco, la participante de Love is Blind que denuncio a su novio por violencia de género. "No entró porque algo estaría midiendo y nosotros somos un programa de televisión que buscamos rating. No somos una comunidad de servicios", explicó.

"Roberto Castillo y ella viven con un fillmaker, se filman y autofilman todo el día. Ahora que está con él cambió el look, ya no se maquilla. Está estudiando abogacía online. Y ahora cada vez que el tipo va a un allanamiento, lo publican y ella lo acompaña", continuó Yanina Latorre picante.

Cinthia Fernández le dijo de todo a Yanina Latorre: "No pienso chuparte las medias"

Yanina y Cinthia se dijeron de todo antes de la llamativa renuncia de la morocha a su trabajo como panelista de LAM.

En el chat grupal que tienen las panelistas de LAM lo ue comenzó como un chiste de Yanina Latorre terminó en un explosivo cruce con Cinthia Fernández.

"Cinthia, no entendés nada”, lanzó Latorre luego de la reacción de Cinthia Fernández ante su comentario. “Tan superior siempre. Disculpá no ser tan elevada como vos”, respondió.

yanina cinthia vomitiva.jpg

"No te da para ser buena gente. Siempre denigrando”, devolvió y le explicó que le había preguntado cómo estaba porque creyó que le había pasado algo. “No me pienso quedar callada. n No te voy a chupar las medias. Ya te pasás conmigo”, remató.

"Sos panelista y no sabés qué pasa”, dijo.“No, la verdad que no, porque estuve solo subiendo cosas porque tengo la casa inundada y en reformas, además de dos nenas enfermas. Así que me dediqué a mi casa y no prendí la tele. Lo preguntó por si te había pasado algo. Siempre tan agradable vos. Ojalá estés bien. Se ve que sí”, opinó.