Lejos de dejarlo pasar, la panelista publicó un furioso descargo y fue por todos.

"Para las mamás ciruelas que me dicen asesina, qué gente pelotud... Es un producto vegano que se va en cuatro días; no tiene amoniaco y fue en las puntas. Le decoloraron con un producto especial y después cada cuatro días se los vuelvo a poner. Cero tóxico y sin daño”, escribió, molesta.

"Quiero decir, no vamos a mostrar la marca, solo porque queremos que nos paguen y que nos den canje, buscamos canje. El dueño de esto ya debe saber la marca. Pero escuchen: es una tintura que no es tintura. En realidad, es un producto vegano que se mezcla con la crema de enjuague y por eso se lo puedo aplicar a las niñas", sumó mientras mostraba el paquete del producto.

"De hecho, lo que se hace en ellas es en las puntas, así que para llevar tranquilidad y que no me digan ‘madre asesina’", sentenció, muy enojada.

Días antes, Cinthia fue noticia por su cruce con Patricia Bullrich. La morocha y la titular del PRO vivieron un tenso intercambio mientras debatían sobre el escándalo que generaron las visitas de Florencia Peña a la Quinta de Olivos, las denuncias y los dichos de Fernando Iglesias contra la conductora.

"Es un monólogo, no podemos debatir": FUEGO CRUZADO ENTRE CINTHIA FERNÁNDEZ Y PATRICIA BULLRICH

"Siento que estoy hablando con mi hija", fue una de las fuertes frases que la panelista le dijo a Patricia Bullrich mientras acusaba al diputado de misógino. La referente del PRO no se quedó callada y replicó "No me trates como tu hija, por favor".

Si bien luego de su discusión las invitadas de Juana limaron asperezas y terminaron en buenos términos, fueron muchos los que cuestionaron su actitud.