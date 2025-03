cinthia fernandez yanina.avif Cinthia Fernández le dijo de todo a Yanina Latorre: "No pienso chuparte las medias".

"No te da para ser buena gente. Siempre denigrando”, devolvió y le explicó que le había preguntado cómo estaba porque creyó que le había pasado algo. “No me pienso quedar callada. n No te voy a chupar las medias. Ya te pasás conmigo”, remató.

"Sos panelista y no sabés qué pasa”, dijo.“No, la verdad que no, porque estuve solo subiendo cosas porque tengo la casa inundada y en reformas, además de dos nenas enfermas. Así que me dediqué a mi casa y no prendí la tele. Lo preguntó por si te había pasado algo. Siempre tan agradable vos. Ojalá estés bien. Se ve que sí”, opinó.

Cinthia Fernández trató a Floppy Tesouro de ladrona: "Sos la Morena Rial de las calzas"

Cinthia Fernández y Floppy Tesouro se cruzaron en vivo y se dijeron de todo en el piso de LAM.

Invitadas como panelistas, Cinthia Fernández y Floppy Tesouro revelaron porqué no se llevan bien y, la morocha la destrozó tratándola de "ladrona de diseños".

Cinthia Fernández acusó a Floppy Tesouro de haberle copiado varias prendas de su colección de ropa deportiva. "La señorita en su cápsula hizo el mismo top...", dijo Cinthia mandando fotos confirmando su acusación.

Si bien Floppy Tesouro aseguró que no le copió y que jamás vio sus diseños antes de colaborar en una colección, Cinthia Fernández no pudo ocultar su malestar y hasta la comparó con Morena Rial. "Sos la Morena de las calzas" dijo. " No te fumo, ya está. No la fumo, puedo convivir en un programa todo bien, pero voy y no la saludo", cerró indignada.