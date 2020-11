“Están mintiendo. Lola fue a una fiesta clandestina y la tendrían que echar. Punto. Es lo que yo opino. Y todo el mundo está tapando. Nadie se lo cree lo de la amiga, si te fijás todos los comentarios dicen que es una mentirosa y que (Fernando) Burlando la está tapando. No pueden taparlo. Es una estupidez. Más claro echale agua. Hay pruebas”, afirmó Caniggia enojada.

Sin dudar, continuó: “Las leyes tendrían que ser iguales para todo el mundo. No con Lola Latorre porque la madre es angelita o ella tiene coronita. Echenla. Las cosas claras”.

Además, la hermana de Alex Caniggia aseguró que ella jamás salió a lugares públicos mientras estuvo contagiada de covid-19: “Yo ya tenía el alta no estaba enferma así que no traten de meterme porque yo no voy a fiestas, no me junto con gente, soy súper anti, trato de respetar mi trabajo y a los compañeros. No falto el respeto. No voy a ir a fiestas clandestinas mientras acá así que me parece justo que la echen”.

“Está mal porque a Pablito Ruiz lo echaron al toque, le hicieron mala fama y a Lola no porque salió Burlando a taparla, todo una mentira. Hay pruebas, hay audios, ¿qué más quieren tapar? No pueden tapar nada”, cerró explosiva Charlotte.