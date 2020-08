¿No se cambió? Nacha Guevara repitió el mismo look toda la semana del Cantando 2020

Nacha Guevara volvió a la televisión como jurado del Cantando 2020 y no paro de generar polémica.

Primero se cruzó con Lizardo Ponce a quien calificó de egocéntrico, luego con Esmeralda Mitre y ahora ha sido sensación en las redes por su outfit en el Cantando.

A pesar de tener un gran guardaropas, Nacha sorprendió a los espectadores y a la producción luciendo el mismo look los cinco días del Cantando.

En redes sociales se comentó mucho esta repetición y por tal motivo, el fin de semana Nacha decidió explicar el motivo de su elección.

“¡Hola palmeras! ¿Cómo están? Les quiero hacer una consulta. ¿Vieron que en el Cantando estuve toda la semana con mi clásico, eterno y divino smoking que me ha acompañado por décadas?. Lo fui cambiando, no crean que es el mismo ¿eh? Pero es como mi traje distintivo, me siento muy bien con él. Planeaba hacer toda la temporada así", expresó en un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Y añadió: "Tengo mis razones ¿eh? Acordamos con la producción que como ha estado tan complicado y no tengo asistentes ni para peinar, ni para maquillar, ni para hacer la transportación de vestuario, desinfectarlo, llevarlo… acordamos que fuera así. Ahora, como ya se cumplió una semana y a mí me gusta cambiar, qué le voy a hacer, les hago la consulta. ¿A ustedes qué les gustaría más: que siga con ese smoking maravilloso que es mi distintivo o que lo cambie una vez por semana? ¡No más! Una vez por semana puedo bregar y hacer un look diferente cada semana”.