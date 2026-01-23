¡Cambiadísima! La foto viral de Morena Rial en la cárcel

morena rial foto carcel La foto de Morena Rial tras las rejas.

A pesar de esto, la joven sigue en contacto permanente con su amigo y ex abogado Alejandro Cipolla quien estalló las redes sociales al compartir una captura de la video llamada que tuvo con Morena Rial hablando desde la cárcel. En la imagen se uede ver a la joven con aspecto muy cambiado, sin pestañas postizas, maquillaje y pelo al natura.

Morena Rial con ansiedad en el penal de Magdalena

En LAM, dieron detalles de cómo está transitando Morena Rial su presente mientras sigue pidiendo por la prisión domiciliaria.

"Trabaja de 9 a 18 horas con horario partido. Además, pasaría mucho tiempo mensajeándose constantemente con su amiga Evelyn, la misma que iba a prestar su casa para un posible arresto domiciliario", explicaron sobre el nuevo régimen de Morena Rial en la cárcel.

Además, el infirme sacó a la luz uno de los pedidos más reiterados de Morena quien en los últimos días estaría solicitando que le lleven hielo que comería para calmar su ansiedad.

La Navidad de Morena Rial tras las rejas

El periodista Fede Flowers reveló que fue una de las peores noches para Morena Rial desde su llegada a la cárcel y hasta dio detalles de su celebración.

"Me cuentan fuentes muy cercanas a ella que anoche fue la peor noche para ella en el penal de Magdalena, que no quiso salir de la celda hasta que una compañera la convenció tipo 23 hs", arrancaba Flowers en un posteo en su cuenta de X.

"Cenaron sándwiches de miga, carne al horno con ensalada y estaba muy deprimida. Morena entre llantos brindó y se fue a dormir”, cerraba sobre la angustia de Morena Rial.