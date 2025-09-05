"Busquemos un varón", el pedido de Mauro Icardi a Wanda Nara el día que lo dejó

wanda nara grego Wanda Nara reveló qué le pidió Mauro Icardi el día que lo dejó.

“El día que llamo al 911, y pasa todo lo que pasa con el turco, con Mauro, vamos a decirlo, me decía ‘busquemos el varón’”, cuenta Wanda Nara sobre el deseo de Icardi de ampliar la familia.

La angustia de Wanda Nara por la muerte de Giorgio Armani

Wanda Nara se sumó a la larga lista de famosos, celebrities e influencers del mundo entero que usaron sus redes para honrar y despedir a Giorgio Armani, diseñador reconocido a nivel mundial y fundador de la casa de moda Armani, quien falleció el 4 de septiembre de 2025 a los 91 años.

La firma publicó un comunicado oficial informando sobre el fallecimiento. "El Sr. Armani, como siempre fue llamado con respeto y admiración por empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, ha trabajado hasta los últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones, a los diferentes y siempre nuevos proyectos en el ser y en convertirse".

Además, la firma expresó que Armani preparaba un evento especial para celebrar los 50 años de la marca durante la próxima Semana de la Moda de Milán este mes.

WANDA NARA GIERGIO ARMANI Wanda Nara despidió a Giorgio Armani.

En medio de las repercusiones que generó el fallecimiento del diseñador, Wanda Nara lo recordó publicando una foto del encuentro que tuvieron en la alfombra roja junto a una de las frases icónicas del italiano. "Tener elegancia no significa destacarse, sino ser recordado", escribió la rubia.

Wanda Nara se despidió de México dejando poco a la imaginación y tuvo que eliminar los comentarios

Si bien ya regresó al país, Wanda Nara se despidió de México con un álbum de fotos al rojo vivo dejando su atuendo más arriesgado para el final.

Desde un avión privado, Wanda Nara se fotografió marcando su silueta con un audaz vestido de transparencias dejando poco a la imaginación. La rubia incluso tuvo que agregar emojis en su escote para evitar ser censurada.

wanda nara vestido transparencias censura El look de transparencias de Wanda Nara en México.

Además, a diferencia de otras de sus publicaciones, Wanda Nara decidió eliminar la posibilidad de que los seguidores pudieran comentar sus fotos, decisión que también tomó Mauro Icardi en su posteo con la China Suárez.