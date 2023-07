Siempre abierta con sus seguidores, Nati Jota reveló que es fanática del naranja por eso no dudó en crear su propio "naranbarbie" con un atuendo súper canchero.

nati jota barbiecore naranja 1.jpg ¡Brutal! Nati Jota hizo su propio Barbiecore y es un montón.

Desde su guardarropa, la top se fotografió luciendo un conjunto de jeans cargo con remerita crop naranja, gorrito de lana al tono y campera anudada causando un terremoto en las redes.

Nati Jota con transparencias en la BRESH

Nati se robó todas las miradas en la Bresh llevando la tendencia de las transparencias a un nivel máximo de sensualidad y osadía.

Una vez más, Nati Jota dijo presente en la famosa fiesta a la que también asistieron famosas como Coti Romero, Karina la Princesita y la China Suárez.

Al igual que Coti Romero, la diosa se la jugó apostando por un look con transparencias con una polerita fucsia de gasa que dejaba a la vista todo su brassier de encaje.

nati jota bresh transparencias 2.jpg Nati Jota metió polerita transparente y se vio hasta el último detalle de su brassier.

Súper canchera, Nati Jota combinó su polerita con un gorro al tono y shorticitos negros logrando una combinación explosiva que no pasó desapercibida para sus followers.

Nati Jota como ángel de Victorias Secret

Nati Jota redobló la apuesta esta vez posando en ropa interior más sexy que nunca.

Como todo un Ángel de Victoria's Secret, Nati presumió su lomazo enfundada en un conjunto de lencería de encaje y transparencias de la famosa marca.

nati jota angel de victoria secret 1.jpg En lengerie, Nati Jota dubió fotito como Ángel de Victorias Secret y es feroz.

Arodillada y eligiendo un modelo de hilo dental y corset ajustadísimo, Nati Jota promocionó una marca pero fue su figura la que enloqueció a sus fans.

Nati Jota y su storie en bikini más jugada

Si bien no viajó a la playa, Nati Jota prendió fuego la tarde del lunes con una llamativa postal veraniega donde se la luciendo un diseño color chocolate jugadísimo.

Posando desde una terraza, Nati presumió sus curvas y eligió publicar la imagen en una storie para que los seguidores puedan verla durante 24 horas.

nati jota bikini chocolate 3.jpg Por solo 24 horas, Nati Jota subió su foto en bikini más brutal: "Para ser olvidada".

"Esta foto no me gustó para feed pero sí para historia, osea no me gusta tanto pero para ser prontamente olvidada va", comentó divertida y reveló sus ganas de vacaciones.

Nati Jota la reina del estilo colegiala

Días antes, Nati llevó el estilo preppy colegiala a otro nivel. La diosa fue invitada a Noche al Dente, el programa conducido por Fer Dente en las noches de América TV y se robó todas las miradas con su ultra mini.

Fanática de esta prenda, Nati decidió jugársela por un diseño escocés mega corto y fue por todo al combinarlo con una chaqueta corto al tono. Infaltables en su guardarropa, la inluencer eligió borcegos para cerrar su atuendo y dejó su pelo suelto.

nati jota ultra mini 2.webp Nati Jota confirmó que es la reina de las ultra mini con su modelo más feroz.

Nati Jota dinamitó el Monumental

Nati Jota no deja de alentar a River y volvió a revolucionar las tribunas del Estadio Monumental. La influencer es hincha del millonario y apoya a su equipo cada vez que puede.

Una vez más, Nati Jota fue al estadio para vivir toda la adrenalina del encuentro contra Fluminense y sorprendió a los presentes con su look sexy pero canchero.

Para este partido, la influencer que ya debutó con su nuevo programa de streaming, eligió unos jeans claros súper marcados y los combinó con su infaltable camiseta personalizada y cinturón para marcar la cintura.

NATI JOTA RIVER 1.jpg En jeans marcaditos, Nati Jota alentó a River y dinamitó la tribuna.

Fue la misma Nati Jota quien compartió un álbum desde el estadio y expresó su felicidad por el triunfo del millonario. "Noche de copa, River y Lolita.... La alegría no tiene fin", escribió la top junto al posteo que se llenó de elogios pero también críticas por parte de fans de otros equipos.

Nati Jota sexy en un spa

Nati Jota no es ninguna principiante cuando de posar en micro-bikini se trata aunque esta vez fue por todo para lograr su objetivo inspirado en Pinterest.

Desde postales en la playa hasta luciendo su ropa interior, Nati Jota presume su figura sin tapujos incluso recibiendo ayuda de una amiga como sucedió en su última publicación.

nati jota pileta spa 1.jpg Se viraliza foto de Nati Jota al rojo vivo en la piscina de un spa y es feroz.

La diosa junto a Lelu Melendy, disfrutó de un día de relax y pileta y aprovechó para mostrar su lomazo luciendo una micro-bikini colaless color nude súper sexy.

Divertida, Nati reveló el detrás de escena de su imagen y se la dedicó a su amiga Lelu Melendy. "Prefiero ser graciosa que hot así que deslicen para ver cómo lograr la posición para la primera foto q quisimos imitar de pinterest y descubrimos que sin una amiga era imposible. La vida sin una amiga es imposible. Ahre que quería crismorenizarlo igual sí, te amo Lelu", escribió la influencer recibiendo más de 100 mil likes en pocos minutos.

nati jota spa 2.jpg

Nati Jota cautivó con su look sporty más explosivo

Nati Jota sorprendió a sus fans con su look deportivo más explosivo.

Como suele mostrar con sus posteos desde el gym, Nati Jota es fanática de la vida fitness, el deporte y, en especial, el fútbol femenino teniendo incluso su propio equipo.

Ahora, la rubia se sumó a la tendencia que impulsaron famosas como Romina Malaspina, Sol Pérez y Alejandra Maglietti, entre otras y mostró su outfit sporty más sexy.

nati jota calzas 1.avif Con ángulo asesino y en calzas fajadas, Nati Jota provocó delirio.

Nati eligió un conjunto mega ajustado de calzas y corpiño deportivo color turquesa y se la jugó al presumir su figura con una foto tomada desde un ángulo poco tradicional pero que se hizo viral.

Nati Jota fanática de las ultra minis

Desde hace algunas semanas, Nati Jota ha causado toda una revolución con los atuendos que eligió para sus paseos por Italia, España y hasta el tremendo outfit que llevó para una boda en Ibiza.

Ahora, la diosa salió de fiesta junto a sus amigas y volvió a enloquecer a sus fans luciendo una de sus prendas favoritas de la temporada otoño-invierno 2023: la ultra mini súper corta.

nati jota ultra mini escocesa.jpg En ultra mini escocesa, Nati Jota y sus amigas salieron de fiesta y dinamitaron la noche con sus looks.

Al igual que fashionistas como Tini y Emilia Mernes, entre otras, Nati volvió a apostar por la mini llevándola en estilo preppy al elegir un diseño con estampado escocés. Una vez más, combinó su pollera con crop top negro y botitas cortas y arrasó. "Mis compas de viaje las amo", escribió junto a la storie que enloqueció a sus fans.

El look súper jugado de Nati Jota en un casamiento europeo

sigue causando furor con postales de sus vacaciones en Europa. Tras causar todo una revolución con el look transparente que llevó para una boda, la diosa llegó a Madrid y redobló.

Desde que comenzó su viaje, Nati Jota ha protagonizado un verdadero desfile de tendencias y las calles madrileñas no fueron la excepción.

nati jota shorts madrid 1.jpg Nati Jota paseó con shorts de jeans tan cortitos que reventó las calles de Madrid.

La influencer salió a pasear por la capital de España y se la jugó llevando unos shorts de jeans súper cortitos que no pasaron desapercibidos.

Fanática del naranja como ha contado en otros posteos, Nati combinó sus shorts ultra chiquitos con un crop top naranja dejando mucha piel a la vista y logrando un look ideal para los días de calor europeo.

nati jota shorts madrid 2.jpg

Nati Jota en mini vestido transparentísimo

La diosa asistió a un casamiento en Europa y arrasó con su atuendo.

Además de pasear y conocer las principales ciudades, Nati Jota viajó para celebrar la boda de una íntima amiga y como no podía ser de otra manera, fue por todo con su look.

NATI JOTA CASAMIENTO 1.jpg

La diosa siguió la tendencia de las transparencias que está causando sensación esta temporada otoño-invierno 2023 y la llevó a otro nivel con un mini vestido explosivo.

Fanática de las botas, Nati Jota combinó su vestidito con borcegos negros logrando un outfit de lo más canchero y llamativo para una boda y sus fans la llenaron de comentarios.

NATI JOTA CASAMIENTO 2.jpg En ultra mini vestido y transparente, Nati Jota fue a un casamiento en Ibiza y es un montón.

